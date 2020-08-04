Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 августа 2020: число зараженных превысило 9,5 тысяч

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 августа 2020: общее число инфицированных превысило уже 9,5 тысяч человек. Однако впервые за месяц в ежедневную статистику добавили меньше 100 зараженных. Определенно, это говорит о том, что пандемия постепенно уходит с территории региона.

По последним данным регионального оперштаба, всего в регионе подтвердили 9528 случаев инфицирования. За сутки выявлено менее 100 новых случаев, в то время, как еще месяц назад ежедневно в крае выявляли более 200.

Радует и то, что почти 7,5 тысяч человек уже вылечились. В больницах продолжают лечение 1824 пациента: в госпиталях – 896, на дому – 928. При этом, состояние 102 человек оценивают, как тяжелое, 32 из них потребовалось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Данные на 4 августа. Фото: Яндекс. Коронавирус

Количество смертельных случаев, к сожалению, растет. Так, за последние сутки зарегистрировали еще три летальных исхода пациентов с выявленным коронавирусом. Один из них произошёл именно из-за инфекции. Всего с начала пандемии в регионе умерли 227 человек: 90 – от тяжелого течения заболевания, 134 – по другим причинам. Экспертам предстоит узнать причины смерти еще троих больных.

На коронавирус обследовали уже почти 313 тысяч человек.