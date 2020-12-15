Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 декабря 2020: все меньше жалоб на медицину и продление режима самоизоляции

Жители региона стали реже жаловаться на систему здравоохранения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за весь период пандемии превысило 29,5 тысяч человек. За прошедшие сутки в регионе выявили еще 218 случаев заражения. Умерло 14 человек. По данным на 23.00 часов 15 декабря в крае насчитывается 494 тяжелобольных пациента, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 134. Региональный Минздрав развернул 4623 койки. Свободными на сегодня остаются 1255 мест.

Чтобы обезопасить пожилых людей, в Алтайском крае продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 6 февраля. Работающие пенсионеры могут удаленно оформить электронный больничный. Сотруднику достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить лист нетрудоспособности. Работодатель сам должен передать в Фонд социального страхования России необходимые сведения.

Как следует из данных оперштаба, пока коронавирус в Алтайском крае продолжает распространяться прежними темпами, однако жители региона стали реже жаловаться на систему здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Инцидент-Менеджмента, сообщает Центр управления регионом. Проблемы здравоохранения сместились на четвертое место. Теперь жителей края больше интересуют дороги, вопросы оказания социальной помощи и ЖКХ.

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