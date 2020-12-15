Барнаульский футболист Александр Соболев засветился в шоу Максима Галкина

На шоу "Лучше всех" Александр прошел эстафету Фото: Первый канал

Воспитанник барнаульского футбола, игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев стал специальным гостем шоу Максима Галкина на Первом канале «Лучше всех».

Главные герои шоу – юные таланты – мальчишки и девчонки, удивляющие весь мир своими способностями. Один из них – четырехлетний Кирилл Семенов из Подмосковья.

- Будущий лучший футболист! – представил его Максим Галкин.

По словам самого мальчика, сначала он занимался дома с дедом, а как только секции открылись, его сразу отвели туда. Так начался путь славного спортсмена Кирилла Семенова. Футбол, легкая атлетика, бассейн… Времени хватает на все, но все же к мячу его тянет больше. У него даже есть любимые игроки. Среди них Александр Соболев из московского «Спартака».

Шоу "Лучше всех" Фото: Первый канал

- Максим, а еще ко мне сегодня придет этот… как его… Соболев, - говорит мальчик.

- Так, ты не пали мне контору. Я же должен был тебе сказать: «А ты знаешь, кто к нам сегодня придет?» А ты: «Неееет!» Я тебе: «Соболев!», - отвечает Галкин. - Кирилл, а как ты считаешь, чего не хватает нашим российским футболистам?

- Не знаю. По мячу бьют хорошо, тактику не очень знают, - добавляет мальчик.

Кирилл же пообещал, что в будущем он вырастет в хорошего футболиста, сыграет за сборную России и станет чемпионом мира. А пока ему еще учиться и учиться. Но кое-что он уже умеет. Этому Кирилла обучил его тренер. Свои навыки мальчуган решил продемонстрировать на эстафете. Технику исполнения и владения мячом лично собирался оценить Александр Соболев. Правда, Кирилл не сразу признал своего кумира.

- А где Александр Соболев? – спросил мальчик у Александра Соболева.

- А я не знаю. Наверное, еще не пришел, - отшутился футболист.

Но позже юный спортсмен все же уверовал, что перед ним настоящий игрок московского «Спартака».

Шоу "Лучше всех" Фото: Первый канал

– Ох и давно же мы с тобой не виделись, Соболев. Я тебе сейчас покажу свой талант! – заявил Кирилл.

После этого он прошел эстафетную полосу и в конце забил гол. Соболев был впечатлен увиденным.

- Попробовать повторить можно… Соперник у меня, конечно, очень опытный. Но я попробую, - со вздохом сказал Александр.

Для гостей устроили настоящую футбольную дуэль. Стоя на старте, игрок «Спартака» попытался уговорить начинающую звезду спорта подыграть ему, но Семенов был настроен по-боевому. Он первым преодолел эстафету и буквально «расстрелял» ворота соперника.

Шоу "Лучше всех" Фото: Первый канал

За свои достижения Кирилл был удостоен медали из рук профессионального футболиста, а также получил рюкзак сладостей и машинку от передачи «Лучше всех», а еще Александр Соболев вручил ему свою игровую футболку, в которой он совсем недавно забил гол за «Спартак».

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