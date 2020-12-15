Как на Алтае реализуются 10 инициатив губернатора по развитию образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернаторская программа «Энергия развития», в которую вошли 10 инициатив по усовершенствованию системы образования Алтайского края, была принята в 2019 году. Однако основная его реализация пришлась на 2020-ый.

Проект включает в себя материальное преображение образовательных учреждений Алтайского края, усиление мер безопасности в них, повышение уровня преподавания учителей, выявление и поддержку одаренных детей и т.д. Сегодня расскажем о каждой из десяти инициатив.

«Новая школа Алтая»

Пожалуй, одно из главных направлений этой инициативы – улучшение материально-технической базы в школах региона. Так, еще в 2019 году было закуплено оборудование для предметных лабораторий, компьютерная техника, интерактивные доски и т.д.

Кроме того, инициатива «Новая школа Алтая» - это привлечение студентов к обучению школьников. Тем самым решаются сразу две важные задачи: закрытие кадрового вопроса и практика для выпускников педагогических вузов края. Кстати, тем из них, кто уехал и проработал в сельской школе несколько месяцев, даже платили стипендию в размере 7 500 рублей.

Как на Алтае реализуются 10 инициатив губернатора по развитию образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Пандемия также внесла свои «предложения»: на Алтае реализовали проект «Умные каникулы». Для детей был открыт доступ к различным программам, мастер-классам, видеоурокам, онлайн экскурсиям по территории края. Всего проведено 1183 онлайн-смены. Кроме того, в каждом населенном пункте Алтайского края работали досуговые площадки для школьников.

Также в 2020 году в Алтайском крае создан ресурсный центр по поддержке детей аутистов и их семей.

«Алтайский край - поколения талантов»

Данная инициатива губернатора направлена на развитие системы дополнительного образования (цифрового, естественнонаучного и гуманитарного) начиная от детских садов и заканчивая вузами. В итоге к этому направлению было привлечено 74% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Лидерами стали Шелаболихинский, Завьяловский, Ребрихинский, Чарышский, Угловский районы и города Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Яровое.

Пожалуй, самыми значимым проектами, которые были открыты в 2020 году, можно назвать 3 мини-технопарка: в Змеиногорске, Камне-на-Оби и Рубцовске.

Есть еще одно важное достижение, о котором нельзя не сказать – участие алтайских школьников во всероссийском конкурсе «Большая перемена», который был инициирован администрацией Президента России и Министерством просвещения Российской Федерации. Финалистами стали 7 школьников Алтайского края.

- А ученик барнаульской гимназии № 45 Александр Кустов за победу в Международном детском центре «Артек» получил миллион рублей, которое можно потратить на образование! - рассказывают в Минобре региона.

Как на Алтае реализуются 10 инициатив губернатора по развитию образования Фото: Олег УКЛАДОВ

«Люби свой край»

Эта инициатива губернатора Алтайского края направлена на патриотическое воспитание детей. В рамках проекта были проведены важные акции («Волонтёры Победы», «Лес победы», «Живые уроки Алтая», «Начни с дома своего», «Символы малой Родины»), слеты школьных музеев, ученических производственных бригад, детских лесничеств и т.д.

«Современный учитель Алтая»

Данная инициатива предполагает финансовую поддержку педагогов. Так, с начала 2019 - 2020 учебного года учителей перевели на окладную систему оплаты труда.

- Высоких показателей по уровню средней заработной платы педагогических работников общего образования достигли города Барнаул, Новоалтайск, Алейск, а также Первомайский, Павловский, Алтайский районы, - поясняют в министерстве образования.

Кроме того, в 2020 году благодаря внесению изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете» на оплату труда работников образования были выделены дополнительно 330 млн. рублей.

«Молодой педагог Алтайского края»

Для привлечения талантливой молодежи в систему образования в 2019- 2020 годах в Алтайском крае (на 78% территорий) увеличили размеры единовременных выплат. Также повысилась выплата единовременного пособия для выпускников профессиональных образовательных организаций.

Чтобы заинтересовать молодые кадры остаться работать в образовательной сфере, в регионе реализуют проект педагогического наставничества, который включает в себя семинары, конкурсы проектов, профильные смены и т.д.

«Директор школы Алтая»

В настоящее время в регионе работает 6 стажировочных площадок по управлению школой. В 2020 году управленческому опыту на базе АИРО было обучено 80 человек - 30 молодых директоров с опытом работы до 6 лет, 50 будущих руководителей, включенных в кадровый резерв.

Для педагогов системно проходят различные мотивирующие мероприятия: постоянно действующий семинар «Современный руководитель», банк «Лидерские практики», региональные стажировочные площадки и т.д. Так, в 2020 году впервые был проведен конкурс «#Учимкруто22», победители которого прошли стажировку в Казани.

«Новое качество образования»

Как на Алтае реализуются 10 инициатив губернатора по развитию образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Одно из главных достижений данной инициативы в 2020 году – создание новой информационной системы мониторинга оценки качества образования и государственной итоговой аттестации.

- Ежегодно более 100 тысяч учащихся выполняют всероссийские проверочные работы. Количество школ с необъективными результатами оценки за три года уменьшилось почти в три раза (с 92 до 35), - поясняют специалисты Министерства образования региона. – ЕГЭ в этом учебном году также прошел на хорошем организационно-технологическом уровне, без срывов и нарушений. Улучшение результатов зафиксировано по большинству предметов.

Ежегодно Рособрнадзор составляет рейтинг качества образования в регионах. И если в 2019 году Алтайский край занимал в нем 42 строчку (индекс региона составлял 34%), то в 2020 году удалось подняться на 4 место (индекс региона составил 90%).

«Электронная (цифровая) школа»

За два последних года за счет средств краевого бюджета в образовательные учреждения было закуплено компьютерного оборудования на общую сумму 155 млн. рублей. Причем основное внимание уделяется оснащению сельских школ, большинство из которых являются малокомплектными.

- По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в 101 филиал сельских школ поступили более 400 персональных компьютеров и комплектующих к ним, - рассказали в правительстве региона.

«Безопасная школа Алтайского края»

В условиях пандемии образовательным учреждениям из краевого бюджета были выделены 87 млн. рублей на приобретение средств обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты.

Также в школах ведется активная работа по предупреждению дискриминации, распространению идеологии насилия и экстремизма, психологической поддержке учащихся.

«Кадры нового Алтая»

Воспитать крепкие кадры – одна из основных задач системы образования. Для этого в школах реализуют различные профориентационные проекты: концепция непрерывного агрообразования, формирование бизнес-компетенций учащихся школ и СПО, финансовая грамотность несовершеннолетних через проект «Заработай_сам22» и т.д. В рамках развития государственно-частного партнерства реализуются программы дуального обучения.

Ключевыми механизмами работы со студентами и школьниками, а также выявление талантливой молодежи является участие края в различных чемпионатных движениях. Ежегодно проводится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). В сентябре команда Алтайского края приняла участие в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020. Представители нашего региона получили 2 серебряных медали, 7 бронзовых, 8 медальонов «За профессионализм».