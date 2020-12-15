Алтайские оперативники под видом девушки пригласили на свидание беглеца и задержали его

Парень ради "девушки" приехал в Барнаул из Новосибирска. Фото: пресс-служба УФСИН АК

Это история так и не начавшейся любви… Придя с букетом роз на свидание, молодой человек с Алтайского края и подумать не мог, что девушка окажется с бородой и в погонах силовика. Нет, не Амур сыграл злую шутку, а сотрудники УФСИН по Алтайскому краю, которые занимаются розыском осужденных, сбежавших из-под стражи или уклонявшихся от наказания.

В январе этого года 22-летний парень по имени Алмаз был осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Сначала суд назначил ему год и десять месяцев условного лишения свободы, а потом заменил реальным сроком в колонии-поселении, но мужчина отправляться за колючую проволоку не торопился. По всей видимости, залег на дно…

- Сотрудники отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Алтайскому краю установили страницу данного осужденного в социальных сетях. С фейковой страницы девушки они вели с ним переписку и договорились о свидании. Причем, ради встречи с «девушкой» из социальных сетей осужденный приехал в город Барнаул из Новосибирска. На свидание он пришел с букетом роз, - рассказали в пресс-службе управления.

На месте оперативники задержали Алмаза и доставили в пункт назначения. К слову, с начала этого года сотрудникам отделения розыска удалось задержать уже 134 осужденных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ухажер из зарубежной армии: женщина перевела "возлюбленному" из соцсети почти 3 млн рублей

Мошенник придумал хитрую схему, чтобы выманить деньги у "дамы сердца" из Барнаула (подробнее)