Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 декабря 2020: конец праздникам и ковидные выплаты

В крае постепенно снижают количество ковидных мест в больницах Фото: Олег УКЛАДОВ

Текущая неделя принесла жителям Алтайского края как хорошие, так и плохие новости.

Праздники под запретом

Так с сегодняшнего дня, 15 декабря, в регионе запрещены все увеселительные мероприятия в общественных местах будь то корпоратив или какой-то другой праздник. Такое решение было принято еще в конце ноября. Тогда власти региона отталкивались не только от текущей эпидемиологической обстановки, но и брали в учет прогнозы развития.

Запрет будет действовать месяц, то есть до 15 января. При этом ограничения не распространяются на кинотеатры, театры и концертные залы (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания).

Также накануне, 14 декабря, в Алтайском крае возобновили оказание плановой медицинской помощи. Это решение было принято на минувшей неделе.

Высвобождаются койки

Накануне в правительстве края состоялось аппаратное совещание. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов доложил, что 15 декабря – это крайний срок для того чтобы выплатить медработникам деньги за работу с коронавирусными больными. Этим занимается Фонд социального страхования.

- Всего за ноябрь медицинским работникам перечислят 512 миллионов рублей. Выплаты за декабрь они получат 25 числа текущего месяца за 25 дней, остаток за 6 дней перейдет на январь, - отмечают в правительстве.

Также министр отметил, что продолжается процесс вывода свободного ковидного коечного фонда для оказания иной медицинской помощи. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в части количества госпитализированных и выписанных пациентов.

- За весь период мы снизили количество коечного фонда на 1290, и на сегодня это 4623 койки, - рассказал Дмитрий Попов.

Помимо этого снижается количество заболевших ОРВИ.

Почти 30 тысяч

А в это время несколько сократилось число выписанных. За прошедшие сутки всего 70 человек. Таким образом, выздоровели от коронавируса уже больше 25,5 тысяч жителей края. А вот число выявляемых практически не меняется уже на протяжении нескольких недель – плюс 220 человек. Итого уже почти под 30 тысяч.

За последний отчетный период новые случаи инфицирования были установлены: Барнаул – 68, Рубцовск - 17, Бийск – 13, Волчихинский район - 9, Славгород и Тальменский район - по 8 заболевших, Бурлинский, Локтевский, Кулундинский, Тогульский районы – по 7 заболевших, Залесовский район - 6, Алейск, Заринск, Третьяковский, Топчихинский районы - по 5 заболевших, Ключевский, Михайловский, Кытмановский, Тюменцевский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Каменский район – по 3 человека, Благовещенский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский районы - по 2 заболевших, Быстроистокский, Калманский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы - по 1 заболевшему.

Продолжают лечение в госпиталях больше двух тысяч человек с положительным тестом на COVID-19 и менее полутора тысяч с вирусной пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 504, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 130, - добавляют в оперштабе.

Еще чуть больше 500 человек получают лечение на дому. Скончались за все время наблюдения коронавирусных больных 1301.