В алтайском селе восстановили советский пленочный кинопроектор

Киноустановка не работала 12 лет. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Кто не любит старое советское кино? В алтайском селе Сосновка Заринского района его любят так сильно, что решили даже реанимировать старую киноустановку, которая работала в местном ДК в 80-е годы.

Она пылилась и стояла без дела уже 12 лет. А ведь раньше собирала всех жителей села, которые как завороженные ждали, когда загорится экран и послышится стрекот пленочного кинопроектора. Идея восстановить его пришла во время капитального ремонта дома культуры. Спонсировал работы уроженец села Андрей Лазарев, гендиректор «Алтайтары».

Работы уже подходят к концу, и вскоре жителей села ждет первый кинопоказ. Фильмы будут показывать на ней исключительно советских времен.

– Мы нашли звуковые лампы, настроили их, поставили все недостающие запчасти, отремонтировали наш старый советский экран и заключили контракт на поставку 16-миллиметровой пленки, пока что взяли три фильма – «А зори здесь тихие», «Юнга Северного флота» и «Они сражались за Родину», – рассказывает Наталья Воронина, заведующая Сосновским домом культуры.

В доме культуры закупили три фильма на 16-миллиметровой пленке. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Специально для настройки оборудования в Сосновку приедет киномеханик из барнаульского кинотеатра «Премьера».

– У нас есть свой киномеханик, но он за эти годы уже все позабыл, надо вспомнить, – смеется Наталья Воронина.

Первый киносеанс планируют устроить в конце декабря, а потом – сделать их регулярными.

– В идеале мы бы хотели раз в неделю устраивать кинопоказы, – говорит Наталья Воронина. – Хоть сейчас есть и цифровое телевидение, и интернет, все равно интересно будет окунуться в то время, вновь услышать стрекот кинопленки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Афиша новогодних выставок в Барнауле: загадочная Фрида, картины на виниле, добрая лошадка

«Комсомолка» подготовила афишу новогодних выставок в Барнауле (подробнее)