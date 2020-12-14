Жительница Барнаула хотела помочь другу и набросилась с кулаками на полицейского

Горожанка признала свою вину и раскаялась. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили женщину, которая оскорбила и ударила дознавателя городской полиции. Ранее дебоширку уже привлекали к ответственности за нападение на представителя власти. Об этом рассказала Елена Сербова, старший помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

Погорячилась…

Все произошло, когда полицейский вместе с мужчиной, которого подозревали в краже, и его адвокатом приехал на место преступления для осмотра квартиры. В тот момент женщина увидела своего приятеля в сопровождении дознавателя и решила ему помочь. Горожанка начала предъявлять претензии полицейскому, спрашивать, куда ведут ее знакомого и почему не могут просто отпустить.

– Женщине спокойно сказали, что ее приятеля подозревают в краже, сейчас будут проводить следственные действия и попросили не мешать. Однако она не успокаивалась и продолжала доказывать свою правоту и мешать полицейскому, который был при исполнении. Остановить ее нецензурную брань не удавалось, – сообщили в прокуратуре.

Дело не закончилось одними оскорблениями, обматерив дознавателя, разгоряченная жительница Барнаула, набросилась на него и ударила по лицу и руке. Также она пинала служебный автомобиль и показывала неприличный жест.

Что решил суд

На суде жительница Барнаула рассказала, что в последние полгода находилась в нестабильным психическим состоянии и часто срывалась на людях, в том числе на незнакомых. По ее словам, одна из причин тому – недавняя смерть мужа, из-за чего она стала выпивать. При этом женщина одна воспитывала двоих детей.

– Горожанка принесла свои извинения, раскаялась, а также полностью признала свою вину. Дознаватель в суде рассказал, что за долгое время на службе, этот случай оказался самым дерзким и вопиющим, поэтому он просил компенсацию морального вреда, – отметили в прокуратуре.

Суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге женщину признали виновной по ст .319 УК РФ, ч.3 ст.296 УК РФ (в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением; а также в насильственных действиях в отношении лица, производящего дознание в связи с производством им предварительного расследования, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Женщину приговорили к 1 году 9 месяцам лишения свободы. Это наказание является условным, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Кроме того, несмотря на тяжелое материальное положение, женщина выплатила 3 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Добавим, что незадолго до этого горожанку осудили по ч. 1 ст.318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти). В прошлый раз жительницу Барнаула оштрафовали.

Напомним, ранее мы сообщали, что барнаульца лишили свободы на 1 год и 8 месяцев за оскорбление сотрудника полиции. Его осудили по статье 319 УК РФ – за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

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