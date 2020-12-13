Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 декабря 2020: возобновляется плановая медпомощь

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 14 декабря 2020 года.

Самая главная новость - это возобновление с сегодняшнего дня плановой медицинской помощи. Принимая такое решение, все ведомства отталкивались от текущей эпидобстановки. Руководитель управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко оценила ее как стабильную с тенденцией к снижению.

- Эпидемиологическую обстановку в регионе характеризует, в частности, число обращений жителей края в службу скорой помощи. Например, в Барнауле сейчас в сутки фиксируют 900 вызовов. А осенью во время резкого всплеска заболеваемости количество обращений достигало 2500 в сутки, - сообщили в правительстве региона.

Также в течение декабря планомерно снижается количество ковидных госпиталей и коечный фонд.

- Тем самым мы выводим зарезервированный свободный коечный фонд из оборота ковидных госпиталей. В целом за декабрь почти на 500 коек снизили. На днях подписал приказ о снижении еще на 500 коек. Общий фонд будет 4623 коек, - рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на заседании оперативного штаба в правительстве.

Сохраняется и тенденция по увеличению выписанных больных в сравнении с количеством госпитализированных. Но при этом остается довольно много пациентов тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести.

Также в регионе приступили к выдаче бесплатных препаратов пациентам, которые лечатся дома. Лекарств закупили на 20 680 больных в соответствии со схемами лечения и тяжести заболевания.

Между тем, в Барнауле и Барнаульской агломерации продолжается вакцинация медицинских работников от инфекции. Им вводят вакцину «Спутник V». Сейчас стоит задача организовать прививочную кампанию в районах края.

Что касается статистики, то, по последним данным, общее число заболевших составляет 29 025 человек, в том числе 1 908 детей. Выздоровели всего 25 491 человек, умерли 1 288 (все взрослые). От коронавирусной инфекции скончались – 676 человек, у 612 выявили иные причины смерти.