Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 декабря 2020: число зараженных достигло почти 29 тысяч

За сутки выявили еще 224 случая заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 декабря 2020: с начала пандемии в регионе зарегистрировали почти 29 тысяч зараженных. Как сообщили в краевом оперштабе, за сутки выявили еще 224 случая заражения.

Выздоровевших с каждым днем тоже становится все больше. Так, на 13 декабря, от инфекции избавились еще 232 пациента. Всего сейчас в крае больше 25 тысяч выздоровевших.

Скончались 1273 человека, у которым был выявлен коронавирус. Все взрослые. Причиной смерти в 668 случаях стал именно ковид, в 605 – иные заболевания.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 2 112 зараженных коронавирусом и 1251 пациент с с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, похожей на COVID-19. Амбулаторно лечение получают 432 человека с пневмонией. Также медики наблюдают за 130 бессимптомными вирусоносителями.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 886 097 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 196,17 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5762 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6231 за минувшие сутки, - отметили в штабе.

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