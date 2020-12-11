Барнаульцу дали 12 лет за то, что он снял штаны перед 10-летним мальчиком

Осужденному назначили колонию особого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

31-летний наркоман со стажем из Барнаула оказался на скамье подсудимых по обвинению в совершении «иных действий сексуального характера». Его жертвой стал 10-летний школьник.

«Почтальон»

Случай прогремел на весь Барнаул в феврале этого года. Жители краевой столицы рассказали в социальных сетях об извращенце, который ходит по квартирам многоэтажек и пристает к детям. В полиции заинтересовались информацией и оказалось, что жалобы имеют под собой основания.

Как установили следователи Индустриального района, 7 февраля 31-летний мужчина, приняв очередную дозу, зашел в подъезд одного из многоэтажных домов. Там он постучал в первую попавшуюся квартиру и преставился почтальоном. Дверь ему открыл ни о чем не подозревающий десятилетний мальчик.

- Мужчина прошел в квартиру, показал ребенку телефонную видеозапись порнографического содержания, помимо этого он совершил в отношении мальчика иные действия сексуального характера, тем самым нарушив его нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности, - подчеркивают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Как ранее писали СМИ, мужчина просто взял и снял перед ребенком штаны. По данному факту и было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил 12 лет колонии особого режима. После «отсидки» ему еще на один год ограничили свободу передвижения.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Юный «друг» по переписке

А в это время перед судом готовится предстать 48-летний житель Поспелихинского района. Его обвиняют в развратных действиях по отношению к 12-летней девочке, а также в понуждении к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа.

Следствие установило, что мужчина создал в социальной сети страницу под вымышленным именем. Позже он познакомился с 12-летней девочкой из Алтайского края и стал с ней общаться.

- В ходе общения, он отправлял девочке фотографии порнографического характера и вынудил несовершеннолетнюю сделать несколько интимных кадров, - говорят в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Их переписки длились почти год - с февраля 2019-го по январь 2020-го.

На этапе расследования мужчина лишь частично признал свою вину. В настоящее время он ожидает суда.