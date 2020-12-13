Как начать зарабатывать на изоленте

Стоп-кадр видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

"Были времена бартера, и я поставлял химическое сырьё на заводы. Они рассчитывались изолентой, и мне пришлось торговать ею вынужденно", – рассказывает совладелец производства изделий из металла и пластика "Атолл" Олег Шелудяков.

Предприниматель поделился тем, как находчивость и предприимчивость привели его к таким результатам.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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