Как начать зарабатывать на изоленте

Стоп-кадр видео телеканала "Толк"
Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.
"Были времена бартера, и я поставлял химическое сырьё на заводы. Они рассчитывались изолентой, и мне пришлось торговать ею вынужденно", – рассказывает совладелец производства изделий из металла и пластика "Атолл" Олег Шелудяков.
Предприниматель поделился тем, как находчивость и предприимчивость привели его к таким результатам.
Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.
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