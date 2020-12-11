Автор интернет-проекта "На все 360": как методом проб и ошибок найти свой путь

Скриншот видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

"Я в интернете увидел панораму тропического острова, подумал, что в Барнауле такого нет и было бы классно это сделать. Мне позвонил мой друг Петька, и я рассказал ему свою идею. И тут понеслось", – рассказал автор интернет-проекта "На все 360" Игорь Носов.

В новом выпуске программы "Мой бизнес": как методом проб и ошибок найти своё дело.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

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