Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 декабря 2020: врачам начали делать прививки от которнавируса

В ближайшее время доставят очередную партию препарата Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начали делать прививки врачам от коронавируса. На днях в регион доставили партию отечественной вакцины «Спутник-V» - 1000 доз.

Первыми вакцину получат медики Барнаула и ближайших районов.

- Иммунизацию медики проходят добровольно. Тысячу прививок поставят сотрудникам скорой помощи, врачам поликлиник и больниц – только тем, кто младше 60 лет и не болел коронавирусом, - поясняют в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

На данном этапе прививку не будут ставить сотрудникам ковидных госпиталей, так как они находятся в постоянном контракте с больными. Помимо этого есть сложности с вакцинацией медиков из отдаленных районов. Это сопряжено с тем, что «Спутник-V» требует специальные условия хранения (холодильник с температурой -20 °С).

- Вакцинация проходит в два этапа. Сначала вводится первый компонент, через 21 день – второй, - добавляют в ведомстве.

В минздраве отмечают, что в ближайшее время придет еще одна партия «Спутник-V». Ее хватит для вакцинации еще двух тысяч медиков.

Данные на 23.00 10 декабря 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

По данным оперативного штаба региона ситуация с коронавирусом на сегодняшний день обстоит таким образом, что число инфицированных составляет почти 28,5 тысяч. За последние сутки зараженные были выявлены на следующих территориях: Барнаул – 66, Рубцовск – 22, Бийск – 17, Заринск – 13, Славгород – 12, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 8, Алейск – 5, Волчихинский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Павловский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Баевский, Бийский, Курьинский, Локтевский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Ельцовский, Ключевской, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 2 человека, Калманский, Косихинский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1 человеку.

А вот выздоровели уже почти 25 тысяч. Продолжают бороться с болезнью более двух тысяч инфицированных и 1243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Дома наблюдаются 173 человека и еще 349 пациентов долечиваются амбулаторно в условиях стационара на дому.

Скончались за последние сутки 11 человек (1245). Из общего числа большая часть жертв приходится именно на коронавирусную инфекцию – 650, иные причины смерти – 595.