Красная икра к Новому году подорожает почти в два раза

Некачественная икра стала реже встречаться на рынке Фото: pixabay.com

Один из самых традиционных продуктов на праздничном столе под Новый год – икра. Однако в этом году многие пожалеют доставать из кошелька купюры, когда увидят ценник. Как рассказал «Комсомолке» один из крупных барнаульских поставщиков Артем Кучеренко, стоимость деликатеса в этом году выросла, а в последних числах года и вовсе может подскочить до 5 тысяч рублей.

Цена выше – фальсификата меньше

По словам эксперта, повышение связано с тем, что на Дальнем Востоке подняли цены для рыбаков за выход в море. Из-за этого браконьеров и мелких судов, промышляющих добычей икры, стало меньше. Сейчас, в основном, её заготавливают крупные фирмы. При этом объемы вылова снизились, поэтому стоимость продукта и подскочила.

- С одной стороны, это бьет по кошельку, но с другой – некачественная икра стала реже встречаться на рынке, - отметил Артем Кучеренко.

Для примера: если в прошлом году закупить икру можно было по цене 2700-2800 рублей за килограмм, то сейчас – 3300, а во второй половине декабря стоимость могут поднять до 3800 рублей. И это только для закупщиков. В розничных сетях покупателю придется отдавать чуть ли не 5000 рублей за одно кило.

Как обманывают покупателей

Поставщик отметил, что сейчас отличить настоящую икру от подделки довольно сложно, так как с каждым годом мошенники становятся все сообразительнее.

- Раньше можно было понять, что икра настоящая, по глазкам внутри зерен, а сейчас уже и эти глазки научились подделывать. По вкусу и цвету тоже не отличишь. Еще сейчас перемешивают качественную икру с искусственной. Как отличить? Настоящую легко лопаешь, и на зубах не остается никакого налета, а фальсификат больше походит на каучуковые мячики, которые даже вилкой не проткнешь, - пояснил эксперт.

Наконец, не стоит доверять тем, кто предлагает товар по слишком низкой цене, так как никто не будет идти вопреки выгоде и продавать качественную икру по несоответствующей стоимости.

Как продлить срок годности

Сайты перед Новым годом буквально пестрят объявлениями о продаже морепродуктов. Причем многие поставщики стараются продавать икру в больших объемах – от 500 грамм, а то и от килограмма. Почему?

- Продавать мелкими порциями - не выгодно. Мы покупаем икру контейнерами по 13 и 25 килограмм. За один килограмм, допустим, идет наценка – 30%, но если продавать по 100 грамм, то с одной баночки будем иметь всего лишь 15 рублей наценки. Это мало, - подчеркнул Артем Кучеренко.

В среднем, для праздничного стола на пятерых человек хватит около 250 грамм икры, но если вы решили купить про запас, то продукт можно заморозить.

- В морозилке качественная икра может храниться до 18 месяцев, но её нужно аккуратно размораживать: поставить в холодильник с температурой не больше +3 градусов. В противном случае вы получите не зернышки икры, а сплошную жижу, - поделился спикер.

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