Не зарастет народная лыжня: как барнаульцы обустраивают трассы в парках

Министр спорта региона Алексей Перфильев (справа) и управляющий Парком спорта Алексей Трофимов не сомневаются, что проект «Народная лыжня» найдет отклик у любителей активного образа жизни. Фото: «Алтайский спорт»

Декабрь уж наступил, однако небесная канцелярия пока что не особо щедра на снег. Однако синоптики уверяют – сугробы в этом году точно будут! Особенно ждут снега любители лыж – в прошлом году в это время уже многие успели намотать не один десяток километров на излюбленной «Трассе здоровья». Причем открытие лыжного сезона в Барнауле всегда проходило большим массовым праздником – с плюшками и чаем. Однако нынешняя пандемия внесла свои коррективы в эту традицию.

- Открытие – будет. Торжественного – нет, - заявил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев во время интервью на радио «Комсомольская правда»-Барнаул». – Учитывая эпидситуацию сейчас все-таки не время для праздничных торжеств.

В этом году в Алтайском крае реализуется новый проект – «Народная лыжня», который может стать хорошей альтернативой «Трассы здоровья». В период пандемии далеко не у всех горожан, особенно старшего поколения, есть возможность регулярно ездить на общественном транспорте в район лыжной базы «Динамо», чтобы покататься на лыжах в лесу. В этом плане «Народная лыжня» станет «островком здоровья» в самом городе. Располагаться трассы будут в парках.

- Народная лыжня – это те заброшенные места, которые мы постепенно оживим, - говорит министр спорта.

Народная лыжня появится как минимум в трех парках Барнаула – парке Ленина, Юбилейном и Изумрудном. Обустраиваются трассы, что называется, всем миром.

Так, например, в генеральной уборке территории для народной лыжни в Парк Ленина вышли жители близлежащих домов, общественники, студенты, представители Парка Спорта Алексея Смертина и Молодежного Парламента Алтайского края. Протяженность трассы здесь составить 1 км, желающие смогут ей пользоваться весь световой день.

- В планах – создать инфраструктуру: пункт проката, кафе, освещение, теплые раздевалки. Правда, это все будет зависеть от самих жителей. Если мы увидим интерес с их стороны, активность, то будем и дальше развивать эту территорию. Впрочем, лично у меня такая уверенность есть, что не зря мы это все делаем, - говорит директор Парка Спорта Алексей Трофимов.

В «Юбилейном» парке, согласно всем планам, будет проложено три лыжные петли протяженностью 1, 2 и 3 км. Основными инициаторами обустройства трассы здесь стали ветераны спортивного ориентирования Барнаула. Собравшись вместе, они общими усилиями очистили участок от кустарников и выровняли несколько мест, где были рвы.

Лыжи – один из самых массовых видов спорта в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

- Лыжная трасса задумывалась в парке Юбилейном уже давно. Одним из основных моментов стало отсутствие у спортшколы № 9 комфортных условий для проведения тренировок. Поэтому администрация города выделила помещение для воспитанников школы с лыжней в шаговой доступности. Кроме того, по периметру парка расположены несколько учебных заведений, которые теперь смогут проводить здесь уроки физкультуры, - рассказал Пётр Кобзаренко, председатель комитета по физической культуре и спорту Барнаула.

Третья народная лыжня обустраивается в парке «Изумрудный». Здесь для любителей лыж будет две трассы.

- Одна, длиной 1600 метров для классического стиля. Вторая – для тех, кто предпочитает свободный стиль – ее ширина составит 3 метра, длина – 850 метров, трасса проходит по живописным местам парка, - говорит Влад Вакаев, руководитель Фонда имущества Алтайского края.

По словам министра спорта Алексея Перфильева, идею с народной лыжней также подхватили Павловск, Заринск, Славгород.

А в это время

Этой зимой в Барнауле для горожан будет работать 21 каток, 21 лыжная база и 32 хоккейный коробки. Практически везде есть прокат: лыжи - 100-300 рублей в час, коньки – 100-250 рублей в час.

- На части городских спортивных объектов будут работать дворовые инструкторы, - рассказывает Алексей Перфильев. – Проект «Дворовый тренер» появился еще во времена СССР, и мы пытаемся возродить эту старую, добрую традицию. Основное преимущество проекта — доступность, возможность бесплатно заниматься спортом.

Суть проекта в том, что в городские дворы направляют учителей физкультуры, тренеров спортшкол, фитнес-клубов и они занимаются с ребятней. В целом зимой на дворовых площадках с инструкторами занимаются до 600 человек.

Дворовый хоккей Фото: Олег УКЛАДОВ

К слову сказать, активная спортивная общественная жизнь в городе уже вовсю кипит. Например, в минувшие выходные на спортивной площадке школы № 133 состоялся... турнир по хоккею на валенках с мячом. Вот так то! В числе «экзотики» для жителей Барнаула также предлагают кёрлинг – в настоящее время занятия этим видом спорта доступны в одном месте - в «Карандин Арене» (ул. Жасминная. 3). Любители поиграть собираются по средам и пятницам с 15.00.

Вопрос ребром

В конце каждого года лучших тренеров и лучших спортсменов Алтайского края награждали премиями. В этом году из-за отмены соревнований по причине коронавируса, данный вопрос витает в воздухе – а будет ли? Корреспондент «Комсомолки» задала этот вопрос министру спорта.

- Всё будет. Будет и оценка результатов, и вручение, и премии. Да, спортивная жизнь на какое-то время замерла, но ведь не закончилась. К тому же, мы были первой отраслью, которая вновь возобновила свою деятельность в пандемию, - говорит Алексей Перфильев.

Что касаемо повышения оплаты труда тренеров в 2021 году – скорее всего, этого не произойдет, так как в настоящее время средняя зарплата в отрасли немногим выше, чем у других. Но при этом планируется ввести льготы, сопоставимые с теми же, что получают педагоги в сельской местности.

- Если это произойдет, то тренеров ждет доплата на коммунальные услуги в размере 2080 рублей, возможность получить социальное жилье и дополнительные дни к отпуску, - пояснил министр.