«Горько» за решеткой: в алтайской колонии прошла свадьба

Что-то есть во внешности Кристины настолько живое и манкое, что потом трудно забыть эту девушку Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

- Обычно женщины едут в мужские колонии создавать семьи, а тут – наоборот: вольный жених приехал за женой-осужденной, - улыбается заместитель начальника ИК-11 УФСИН России по Алтайскому краю подполковник внутренней службы Александр Пензин. – Нет, мужчины в нашу колонию приезжают часто. За разводами. А вот чтобы брак регистрировать – крайне редко.

Свадьба осужденной Кристины и бийчанина Александра действительно, всколыхнула новоалтайскую колонию, где содержатся неоднократно судимые преступницы. Ведь никто, в том числе и сама невеста, до конца не верили, что это событие будет возможным.

Кармен бийского пошиба

Что-то есть во внешности Кристины настолько живое и манкое, что потом трудно забыть эту девушку. Прямо как цыганку Кармен из романа Проспера Мериме: такой же чувственный «волчий» взгляд, та же «странная дикая красота». Но бийская «Кармен» - вовсе не загадочная колдунья-цыганка, а обычная воровка и наркокурьерша.

Несчастья Кристины начались в детстве. Ей было всего семь, когда убили маму. Отец, воспитывавший дочку до 16 лет, выгнал ее на улицу, когда привел в дом новую жену. Кристина поселилась в квартире, которую ей отписала умершая бабушка, и пустилась во все тяжкие: пьянки-гулянки, наркотики, развеселые компании. Ненадолго вышла замуж. Но молодой муж из-за беспробудной ревности начал «угощать» тумаками, и они развелись.

Встречу с Сашей она запомнила: «Это было 27 декабря 2016 года. Позвонил знакомый, пригласил на день рожденья к брату. У меня вечер был свободный. Поехала. Александр сразу понравился: вежливый, улыбчивый, обходительный». Парень работает сварщиком котлов, ездит с вахтами по всей стране и даже за рубеж. «Он у меня даже в Японии работал!» - гордится Кристина.

Девушке импонировало, что новый знакомый не ограничивал ее свободу. А свободу она понимала как абсолютную вседозволенность. Вседозволенность и привела ее в 2017 году на скамью подсудимых. За кражу телефона ей дали условный срок. Но взбалмошная Кристина не сочла такое наказание серьезным, не ходила, как положено, отмечаться в полицию, и.. условный срок превратился в реальный, который предстояло отбывать в колонии-поселении под Бийском.

Александр приезжал на краткосрочные свидания. Но встретить, как договаривались, Кристину в день ее освобождения не смог – уехал в очередную командировку. Встречала ее подружка. И понеслось…

Всего в 2020 году в учреждениях УИС Алтайского края состоялась 21 церемония бракосочетания Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

«Ты мой человек»

Распространять наркотики Кристина приехала в Барнаул. Александр – следом. Уговаривал вернуться домой, говорил, что любит ее. Она отказалась.

- Он знал, что я употребляю. Но не мог мне приказать бросить, я бы все равно его не послушала. Но Саша не изменил своего отношения ко мне, хотя мы сильно поругались. У меня, наверное, в тот момент только наркота была на уме, - вспоминает Кристина.

В феврале прошлого года ее посадили за распространение наркотиков. На 7 лет. И вновь Александр приехал на краткосрочную свиданку в СИЗО. Предложил выйти за него замуж. Она сразу же согласилась.

- Любви к нему не испытывала, - кокетничает красотка. – Просто решила: «А, давай!».

Но проведя больше года в колонии, признается, что начала другими глазами смотреть на верного друга. «То ли чувства к нему проснулись, то ли я повзрослела, - рассуждает Кристина. - Вот говорят, что женщина любит ушами. Но он ради меня не красивые слова произносит, а поступки совершает. Это единственный человек, который всегда был со мной рядом и никогда не предавал».

Не без подвоха интересуюсь: может, дело не в чувствах, а в том, что сейчас он оказался и вправду единственным мужчиной в ее окружении? Кристина негодующе сверкает очами: «Почему это он – один? Мне пишут парни. Они, конечно, сидят в тюрьме. Но все зовут замуж, пишут, что любят безумно. Но что они мне дадут? Не хочу такого будущего»...

Александр однажды уже обжигался о неверность женщины. Первая жена бросила его, встретив другого мужчину. Разрыв он пережил очень тяжело, ведь в той семье осталась дочь.

- Как-то поинтересовалась: «Как ты пережил такое коварство?», - рассказывает Кристина. - Он сказал: «Тебя встретил и сразу понял: ты – мой человек».

Невеста в фуфайке

Из-за введенных ограничений регистрацию их брака назначали и переносили несколько раз. Женщины в отряде говорили, что, наверное, не судьба: «Видишь, не получается, значит, не надо».

Саша был в командировке в Санкт-Петербурге, когда пришло разрешение на регистрацию. Кристина позвонила жениху: «Наверное, ты не сможешь…». И вдруг за три дня до свадьбы приходит письмо, что он вылетает на Алтай! При этом ему нужно было собрать кучу справок, что нет коронавируса. Он успел. Собрал не только справки, но и купил будущей жене теплый платок, варежки, сапожки. И конечно – ее любимые конфетки. Кристина тоже приготовила подарок жениху - сшила маску.

- Сначала хотела выйти в белом платье, чтобы фотографии получились красивые. Но так как регистрацию много раз отменяли, решила: пойду как есть – по форме, - рассказывает Кристина о дне, которого так ждут все невесты.

Она пришла вступать в брак «по форме» спецконтингента – в зеленых брюках и теплой куртке. Когда вошел Саша и увидел свою невесту, то заулыбался так, словно на ней было самое роскошное подвенечное платье.

– Я стала расписываться в бланке, и вдруг спросила, могу ли взять фамилию мужа? – вспоминает Кристина. - Саша посмотрел с такой благодарностью! Но работница ЗАГСа ответила, что сейчас уже нельзя, ведь предварительно я заявила, что оставляю свою девичью фамилию. Впрочем, фамилию потом можно будет поменять в любой момент.

Итак, то, во что мало кто верил, свершилось: Александр и Кристина стали официальными мужем и женой и в знак любви и верности обменялись воздушными поцелуями (ох уж этот нарушитель традиций, COVID-19!).

- Возможно, я испытаю к нему любовь. Тем более что уже есть какие-то сигналы: я стала думать об этом человеке, переживать о нем. Может, повзрослею: сейчас мне 25 лет, освобожусь в 31, а если по УДО, то в 28. Может, ветреность моя пройдет. Жизнь ведь быстро проходит, так что можно остаться «у разбитого корыта», - рассуждает Кристина.

Все, конечно, может быть. Но этим молодоженам хочется не крикнуть по традиции «Горько», а по традиции же пожелать: «Совет да любовь!».

Цифры

Всего в 2020 году в учреждениях УИС Алтайского края состоялась 21 церемония бракосочетания.

Елена Чехова.