В Барнауле детей учат бесплатно кататься на коньках, лыжах и играть в хоккей

Для детей придумывают эстафеты и проводят конкурсы с призами и подарками.
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
С декабря в Барнауле стартовал очередной сезон проекта «Зимний дворовый инструктор». Это бесплатные тренировки на свежем воздухе для всех желающих. В этом году в городе работает 11 площадок, на которых инструкторы учат кататься на коньках, лыжах и играть в хоккей.
Кто может прийти заниматься
У тренировок нет возрастных ограничений, также не важен уровень подготовки. Как анонсировала мэрия, на занятия может прийти любой человек, но по факту они проводятся для детей. Да и тренировки проходят в обед - как раз, когда заканчиваются уроки.
Что нужно взять с собой
Если у ребенка есть свои коньки или лыжи – хорошо, нет – не беда. Например, Ирина Петракова, учитель школы №24, учит подростков кататься на лыжах на базе АлтГУ.
– Мы обеспечиваем школьными лыжами, если кто-то желает – может взять напрокат на лыжной базе, кто-то приносит из дома свои, – рассказывает Ирина Петракова.
Тренер Илья Сидняев учит кататься на коньках возле ДК «Южный».
– Главное – желание. Если нет возможности прийти со своими коньками, на катке предоставили возможность брать их на прокат бесплатно, – говорит Илья. – Сегодня на занятие пришла девочка четырех лет, под конец она уже научилась стоять на коньках. Если дети уже хорошо умеют кататься на коньках, мы придумываем для них эстафеты, в конце месяца проводим конкурсы с подарками и призами.
Как записаться
Специально записываться нет необходимости. Нужно просто прийти на занятие по расписанию.
– Дети ходят на занятия с удовольствием, – говорит тренер по катанию на лыжах Ирина Петракова. – Вчера пришли 12 человек, уходить не хотели. У нас есть замечательные горки и лыжня в лесу. Погода была прекрасная, щечки у детей порозовели.
С расписанием тренировок можно ознакомиться здесь.
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