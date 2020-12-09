«Коса високосного года» косит пенсионеров на Алтае

В ноябре в ЗАГСах края выписали 4751 свидетельств о смерти Фото: Олег УКЛАДОВ

В ноябре в ЗАГСах края выписали 4751 свидетельств о смерти. Это на две тысячи больше, чем в ноябре пару лет назад. При этом Пенсионный фонд опубликовал данные о сокращении количества пенсионеров. Приехали…

«О сколько их упало в эту бездну…»

Печальную статистику аналитики до этого объясняли первым делом увеличением пенсионного возраста после печальной реформы. Но только этой осенью «выбывание пенсионеров» резко ускорилось. При этом сотрудники ритуальных агентств отмечают, что «работы хватает», заказы идут непрерывно.

- Хоронят сегодня много и пожилых, и молодых, но стариков, естественно, больше, - пояснил корреспонденту «КП» Константин, один из похоронных агентов.

Эксперты предполагают, что высокая смертность может быть связана с пандемией, несмотря на то, что официальные цифры умерших от COVID-19 ниже.

- Я тоже потеряла в этом году близких людей, - говорит Ирина Солнцева, зампредседателя АКЗС по здравоохранению науке. - Среди них мои учителя из медицинского университета, много главных врачей… Умирают и возрастные, и не возрастные. Честно говоря, когда все начиналось, мы не думали, что будет все так серьезно.

По мнению Ирины Валентиновны, уровень скрытой заболеваемости COVID-19 не отражен в официальной статистике.

- Понятно, что у пожилых людей пакет болячек бывает. И вот они слабеют на глазах, их ломает, и когда умирают (если не было тестов на COVID-19), причиной смерти ставят какое-нибудь хроническое заболевание, - говорит спикер.

Ирина Солнцева предполагает, что на стариков мог негативно сказаться поток негативной информации в СМИ и режим самоизоляции, когда запертые в четырех стенах они не могут полноценно общаться с детьми и внуками.

- Понятно, что дети иногда оставляют продукты у двери, оберегая стариков, и в тоже время такая «тюрьма» их угнетает, - размышляет Солнцева.

Также, по мнению депутата АКЗС, негативно на здоровье пожилых сказалось и отсутствие плановой помощи.

- Многие ветераны труда, к примеру, ежегодно пролечивались профилактически в госпитале, это возвращало им силы, их там холили и лелеяли, а нынче они стали ковидными, - вздохнула Ирина Валентиновна. Все это подкашивает пожилых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 декабря 2020: число заболевших превысило 28 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Каждый день фиксируют более 200 новых случаев. Сегодня общее количество зараженных превысило 28 тыс. человек (подробнее)