Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 декабря 2020: число бессимптомников снижается

Всего в регионе подтверждено больше 28 тысяч случаев заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 декабря 2020: с каждым днем число бессимптомных носителей ковида становится все меньше. Если еще сутки назад их было около 200, то сейчас на уровне 180 человек.

Как следует из статистики краевого оперштаба, всего в Алтайском крае подтверждено больше 28 тысяч случаев заражения. При этом, большинство инфицированных уже вылечились. Сейчас лечение в ковидных госпиталях продолжают больше 3 тысяч пациентов с коронавирусом или вирусной пневмонией, на дому – около 500.

С начала пандемии специалисты зарегистрировали 1234 летальных исхода пациентов с коронавирусом. Известно, что в 645 основной причиной смерти стала именно инфекция, в 589 – иные заболевания.

- Из общего числа заболевших 362 случая – завозные, в том числе 155 – из-за рубежа; 16133 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, 8062 – у больных внебольничной пневмонией, 13 444 – у заболевших ОРВИ, в 6626 случаях – бессимптомное течение, - добавили в штабе.

Тестирование на ковид охвачено почти 869 тысяч человек.

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