Пьяный водитель, сбивший насмерть женщину на переходе у «Геомаркета», предстанет перед судом

Первыми водителя задержали очевидцы, а потом они вызвали наряд полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокурор города Барнаул отвердил обвинительное заключение и передал в суд материалы дела резонансного ДТП на «Геомаркете», где пьяный водитель насмерть сбил женщину-пешехода.

Трагический случай произошел 22 сентября. Около полудня на дорогу выехал автомобиль «Тойота Виста», за рулем которого, как потом окажется, находился пьяный водитель. По случайному стечению обстоятельств, в районе торгового-офисного центра «Геомаркет» на его пути оказалась женщина, которая переходила дорогу, причем по всем правилам – по переходу, правда, нерегулируемому.

- Водитель, в нарушение Правил дорожного движения, обязывающих, в том числе уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на женщину, - поясняют в прокуратуре края.

Потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Водитель же сделал вид, как будто ничего не произошло, и попытался скрыться. Он даже не попытался остановиться и оказать первую помощь. Вместо этого он продолжил свой путь.

Его задержали случайные свидетели – один из автомобилей на свой страх и риск перегородил путь водителю. После чего был вызван наряд, который арестовал нарушителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, причем в его случае отделаться условным сроком или штрафом не получится. Вдобавок к этому у него могут отобрать права на срок до трех лет.

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