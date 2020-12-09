На Алтае приставы забрали у злостного должника дорогой Айфон

Должник в считанные дни нашел всю сумму Фото: Анна СЕМИНА

Житель Ребрихинского района Алтайского края на протяжении долгого времени тянул с оплатой штрафов и накопил внушительную сумму. Чтобы хоть как-то повлиять на нарушителя, судебные приставы арестовали его любимый телефон Apple iPhone Х.

В отделе судебных приставов Ребрихинского района на злостного нарушителя накопилось более десятка исполнительных производств. Все – исключительно штрафы за нарушение ПДД. Каждый раз мужчина уходил от ответственности, но приставы нашли его болевую точку. Они арестовали дорогой телефон - Apple iPhone Х. В настоящее время его стоимость на рынке составляет около 50 тысяч рублей.

Должник был настолько опечален таким неожиданным поворотом, что в кратчайший сроки нашел деньги и оплатил все штрафы. Теперь он чист перед законом.

Счет на дни

А вот с жителем Барнаула случилась куда более страшная история. У него возник внушительный долг перед юридическим лицом. В общей сложности более 1,5 миллионов рублей.

- На протяжении длительного времени он уклонялся от обязательств по погашению долга и результате к должнику были применены меры принудительного исполнения, а именно — наложение ареста на имущество гражданина, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

Реальная опасность лишиться недвижимости побудила мужчину найти деньги и расплатиться по долгам. Причем за считанные дни он нашел все требуемую сумму.

Машины с молотка

Операция «Должник» также на днях прошла в Барнауле. Ее провели судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД. За несколько часов участники рейда остановили на въезде в город 65 автомобилей должников. В общей сумме с нарушителей было взыскано чуть менее полумиллиона рублей.

Кроме того, приставы составили девять актов о наложении ареста (описи имущества) непосредственно на сами автомобили. Общая сумма составила более 1 млн 380 тысяч рублей.

- Большинство собственников автомобилей имели задолженности по налогам и штрафам ГИБДД, - объясняют в ведомстве.

У водителей есть десять дней, чтобы найти варианты оплаты своих штрафов и вернуть долги. В противном случае их машины отправят сначала на оценку, а потом они уйдут с молотка. Деньги с реализации передадут в счет уплаты штрафов и прочих долгов.

Служба судебных приставов напоминает, что узнать о своей задолженности можно самостоятельно на сайте ведомства.