Дыня и грейпфрут под запретом: алтайский диетолог рассказала, как правильно закусывать за новогодним столом

Самое главное, по мнению специалиста, это чувство меры во всем Фото: Олег УКЛАДОВ

Три недели остается до Нового года, и хозяйки уже начинают запасаться продуктами к праздничному столу. Чтобы торжество не было омрачено отравлением или другими неприятностями, специалисты советуют заранее продумать план проведения застолья.

Новый год для многих самый любимый праздник и его принято отмечать большими компаниями. Всю ночь гости ходят от стола к столу, и каждая хозяйка старается удивить кулинарными изысками. Однако порой процесс «дегустации» затягивается, и не всегда наш организм может справиться с перееданием или алкоголем.

- Не стоит забывать, что большинство продуктов высокие по калоражу. Так что за одну новогоднюю ночь мы можем съесть суточный набор килокалорий, который нам положен, - говорит врач-педиатр, диетолог Краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Ксения Чуманова. – Учитывая, что у нас десять дней праздников, мы значительно больше переедаем.

По словам специалиста, обильное застолье может спровоцировать обострение таких заболеваний, как панкреатит, желчекаменная болезнь, повышенный сахар в крови, аллергия на цитрусовые, алкогольные и пищевые отравления, непроходимость кишечника.

Доедать или нет?

Запасливые хозяйки также часто грешат тем, что готовят слишком много еды, а потом несколько дней семья доедает новогоднее оливье. По мнению Ксении Сергеевны, в этом нет ничего страшного. Главное – соблюдать правила хранения.

- Конечно, лучше кушать свежеприготовленную пищу. Если же хозяйка готовит еду впрок, то я бы рекомендовала сразу не заправлять салаты. Нарезать можно заранее, но подавать на стол маленькими порциями, чтобы с момента заправки прошло не больше двух часов, - говорит диетолог. – Что касается десертов, то бактерии очень любят белковую пищу, в ней они накапливают токсины. Пирожные и тортики я бы рекомендовала держать в холодильнике и обязательно смотреть на срок годности – не более двух суток.

Первые признаки отравления

- Пищевое отравление очень часто начинается с неприятных ощущений в области пупка, либо выше эпигастральной области у взрослых, сопровождается тошнотой, многократной рвотой. Если уже начинает выходить желчь, то стоит задуматься и возможно обратиться за помощью медиков, - объясняет Ксения Чуманова.

Если же наступает слабость, спутанность сознания, мучают «кинжальные» и опоясывающие боли в районе живота, а рвота не прекращается, то вызов «скорой» уже просто необходим! Это может быть симптомом панкреатита или язвы.

С детьми немного сложнее. Чаще всего во время отравления они жалуются на боли в районе пупка, но не могут сказать точно, где именно и какой характер. Все это может сопровождаться бледностью, температурой или лихорадкой свыше 38 градусов, отказом от еды или груди. В этом случае обращение за помощью медиков даже не обсуждается.

Правильно закусывайте

- Такой уж у нас менталитет – без шампанского мы не представляем торжество. Так как оно содержит углекислоту, злоупотреблять им не стоит. Одного символического фужера будет достаточно, - говорит специалист. – Так как шампанское – это газированный напиток, в желудке может быть дискомфорт.

Также относительно безопасными считаются 1-1,5 бокала сухого вина для женщины и два бокала для мужчины. Если брать крепкий алкоголь, то это 70 грамм для мужчины и 50 грамм для женщины.

Если же вы понимаете, что этим объемом не сможете ограничиться, то для того, чтобы избежать последствий на следующий день, надо правильно закусывать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение белковым продуктам (отварное мясо), бутербродам. А вот фрукты лучше отложить, так как в них содержится глюкоза и она в сочетании с алкоголем всасывается быстрее. Это очень плохо для печени.

- Есть два продукта, которые вообще не сочетаются с алкоголем – это дыня и грейпфрут. Они могут спровоцировать рвоту, - говорит Ксения Чуманова.

Новогодняя аптечка

Если основательно готовиться к застолью, то специалисты рекомендуют запастись и некоторыми медикаментами:

- Антигистаминные

- Сорбенты

- Глюкозо-солевые растворы.

А лучший вариант – не сидеть подолгу за столом (не больше часа), время от времени заниматься физической нагрузкой (игры, прогулки на свежем воздухе) и не переедать. Особенно следите за тем, что кушают ваши дети. Не рекомендуется даже в честь праздника давать им больше 100 граммов сладкого, а также продукты, не предназначенные им по возрасту.

Формула идеального стола

По мнению диетолога, практически идеальным будет считаться новогодний стол, на котором есть самый простой в приготовлении и насыщенный множеством овощей, не содержащий майонезной заправки греческий салат, салат с ананасами и грудкой, «Цезарь», на горячее курица или заливное из курицы или говяжьего языка.

От копченостей, красной рыбы в вакууме, сыра, майонеза, картофеля по-французски и одновременного употребления пельменей и мантов лучше отказаться. Этот жирный набор окончательно добьет ваш организм. Соленья также лучше оставить на первую половину дня. Это позволит избежать отеков.

Из не алкогольных напитков стоит отдать предпочтение домашним морсам и компотам, но с умеренным количеством сахара. От газировки стоит отказаться.

- Самое главное – мера во всем! А раз в неделю на день или два можно устроить себе разгрузочный день. Сварите на весь день рис без соли и сахара, кушайте небольшими порциями и он уберет из организма лишнюю жидкость. Из напитков выбирайте зеленый чай или липовый цвет. Кушайте по голоду, - резюмирует Ксения Чуманова.