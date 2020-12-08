«Думал подкопить, а решил не возвращаться»: Почему барнаульцы уезжают в другие регионы

Начинающий архитектор Александр Дмитриев приехал в Норильск из Барнаула восемь лет назад (фото: кадр канала "Настоящее Время")

Официальная статистика показывает, что отток населения из Алтайского края продолжается даже несмотря на пандемию и любые другие катаклизмы. Только за полгода 2020-го за длинным рублем и лучшей жизнью уехали в другие регионы около десяти тысяч жителей Алтайского края. У всех разные планы – одни едут заработать, а потом вернуться, вторые окончательно рубят канаты, третьи просто пробуют свои силы.

Не думал, что на ПМЖ

Начинающий архитектор Александр Дмитриев приехал в Норильск из Барнаула восемь лет назад. Нашел работу, думал, поднакопить немного денег для семьи. В свободное время увлекся компьютерной графикой и построил свой собственный онлайн Норильск. Причем бродить по нему можно хоть когда. В отличие от реального города, когда в ветер не рекомендуют покидать жилье, там всегда царят благоприятные метеоусловия. Взял фонарик и вперед!

- Норильск – город интересный, есть что посмотреть. Не только «панельки». Архитекторы работали, есть очень четкий генплан. Город красивый и его антураж для игры очень интересно использовать, - рассказывает Александр авторам фильма «Норильск: жизнь среди снега и льда». – История Норильска местами мрачная. Еще в самом начале, когда город только зарождался, около 100 тысяч навсегда «остались» здесь. Условия работы были плохие, и лагеря серьезные. Да и климат суровый – зимой минус 50, а приходится работать…

Своим онлайн-квестом Александр хочет рассказать о Норильске всему миру. А пока продолжает жить своей северной размеренной жизнь. Здесь у него родился ребенок. Местные вообще говорят, что длинные полярные ночи и метели благоприятно влияют на рождаемость.

- В Барнауле не было смысла оставаться, потому что очень низкие зарплаты. Мы все равно хотели куда-то переехать. Москву и Питер отмели – большие города. В маленьком городе все-таки более комфортно себя чувствуешь. А вот Север всех затягивает, - продолжает Александр.

Хотя поначалу он даже не думал, что такое возможно. Хотел сколотить капитал и вернуться на Алтай. Но на деле это оказалось сложнее. Впрочем, не настолько, чтобы возвращаться на родину.

Причины возврата

Вообще, наиболее часто жители Алтайского края переезжают либо в Москву или Санкт-Петербург, но в последние годы частенько выбирают Крым и Краснодарский край. Причина банальна – устали мерзнуть. Барнаулец Дмитрий Федотов, автор блога «БУДЕМ БЛОЖИТЬ», перебрался в Краснодар вместе с семьей в 2019 году. Признается, были сложности в первые месяцы. Но сложив плюсы и минусы, все же решил остаться, и понаблюдать за другими. Со временем вывел свою формулу успеха мигранта. Если вы, сидя дома готовы с чем-то мириться – то вы готовы к переезду, а если нет, то не спешите паковать чемоданы.

Дмитрий Федотов (фото: кадр видео "Почему переехавшие в Краснодар уезжают обратно")

Блогер Федотов перечисляет несколько самых популярных причин для возврата с Краснодара обратно на родину, в Алтайский край:

1. Отсутствие работы.

- В Сибири бывают разные регионы. К примеру, в Алтайском крае, откуда я переехал, средняя зарплата 15-20 тысяч рублей и кода человек оттуда переезжает в Краснодарский край или Краснодар, то он не видит большой разницы. Он устраивается на работу примерно с такой же зарплатой как получал раньше. Но есть и другой вариант: если человек переезжает с Севера или Дальнего Востока, то он будет удивлен, что теперь ему придется искать работу за 25-30 тысяч рублей, - говорит он.

Вариантов несколько: или мириться с тем, что предлагают, или продолжать дальше искать работу. Но во втором случае этот процесс может затянуться. Некоторые местные компании порой выставляют на сайтах несуществующие вакансии с привлекательной по нашим меркам зарплатой. На деле же устроиться на таких условиях не получается.

2. Бытовая неустроенность.

Если нет денег сразу купить квартиру, придется снимать жилье. Аренда в Краснодаре высокая. «Коммуналка» тоже. Большая часть зарплаты будет уходить только на это, а на жизнь останутся копейки. Логистика в городе тоже неудобная. Пробки, духота в транспорте, постоянный стресс – многие не выдерживают и уезжают обратно.

3. Стресс.

- В стрессе человек не может долго находиться. Он начинает видеть все только в черном цвете. Тебя начинают раздражать самые мелкие факторы. Начинают раздражать даже те вещи, которые в начале твоего пребывания ты не замечал: пробки, отключение света, воды, менталитет местных людей, жара, - говорит Дмитрий.

4. Тоска по прошлой жизни.

- Первые год-полтора после переезда самые сложные. Начинается тоска по родине, но не потому что место плохое, а потому что человек в его состоянии видит все в негативном свете. Начинается тоска по снегу, по сибирским просторам, по родным, по близким, по друзьям, по коллегам по работе. Начинаешь думать, какая замечательная работа у меня была! – продолжает блогер.

Тоска по прошлому делает свое дело и человек начинает сравнивать свою жизнь на родине и на новом месте. Выбор становится очевиден – он возвращается.

5. Проблемы по здоровью.

Кто-то, конечно, уезжает на Черноморское побережье, чтобы поправить здоровье, мол, морской воздух полезный. А кому-то, наоборот, в регионе практически вечной зелени приходится тяжко. У вас или у ваших близких может возникнуть острая реакция на жару, на солнце, проблемы с кожей или давлением, а может и банальная аллергия. Такая жизнь превращается в настоящее существование и даже при отсутствии всех вышеуказанных проблем этот фактор напрочь отбивает все желание оставаться здесь.