Владелица ювелирной сети о том, как можно зарабатывать на удовольствии

Нина Глушакова. Скриншот видео.

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

"Начиналось все, знаете, с коммерческого киоска. У меня у самой к тому времени было только обручальное кольцо и серебряные сережки. Сейчас, конечно, смешно все это вспоминать, но тем не менее это все было", – рассказывает владелица ювелирной сети "Частная коллекция" Нина Глушакова.

Она также рассказала, как правильно себя преподносить, чтобы занять хорошие позиции в ювелирном бизнесе.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/

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