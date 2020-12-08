«Полный провал»: как пандемия и отмена корпоративов повлияли на Дедов Морозов

В этом году ажиотаж на красные халаты в пол необычайно высок Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед Новым годом, как обычно, каждый пятый – Дед Мороз, так как многие стараются подзаработать. Но в этом году ажиотаж на красные халаты в пол необычайно высок, ведь из-за пандемии и снижения заработка такая халтура – настоящее спасение. Как коронавирус подпортил планы алтайским бородачам и их «внучкам» - в материале «Комсомолки».

Ушли в подполье

По словам Александра Снегуркина (имя изменено, прим. ред.), с костюмом Деда Мороза он знаком уже давно. Мужчина – известный ведущий в Барнауле, но этот год перевернул жизнь ивент-организаторов с ног на голову: корпоративы, с которых и шел основной заработок, отменены по указу губернатора Алтайского края.

- Пандемия сейчас многих выживает из профессии, хорошие ведущие уходят. По сравнению с прошлыми годами, число мероприятий в разы убавилось. Весной, когда все начиналось, еще боялись работать, а потом ушли в подполье. Ни для кого не секрет, что сейчас работают при закрытых дверях. Сфера организации мероприятий переживает в этом году ужасные времена, и никакой поддержки не было. Мне пришлось закрыть свою фирму, поэтому буду выживать лишь за счет Деда Мороза, - говорит Александр Снегуркин.

Представитель компании «Дед Мороз 22», которая тоже на рынке работает уже не первый год, добавил, что раньше все затраты на костюмы и инвентарь окупались, а в этом году – перспектива непонятная. Из-за отмены массовых гуляний организации теряют большие деньги.

- Этот год - полный провал, будем работать в небольшой плюс. У нас бюджет еще приемлемый, а есть те, кто купил костюмы за 30 тысяч рублей, и им тяжелее будет окупить все, - подтвердил и директор «Детских праздников с Фредди Шоу».

Также компании опасаются, что даже индивидуальные выезды на дом запретят.

- Сфера терпит огромные убытки. Вроде Новый год, а никакого праздника. За корпоративы мы не беремся, так как боимся штрафов. Грубо говоря, работы нет, - сообщили в праздничном агентстве «Блеск».

TikTok и шоу мыльных пузырей

Раньше Дед Мороз приходил к детям с баяном, играл «Елочку», читал стихи, а сейчас этим уже не удивить. Из-за высокой конкуренции многие пытаются придумать свою уникальную фишку. В объявлениях на сайте «Авито» чего только не найдешь – вечеринка в стиле TikTok, шоу с море конфетти, мыльные пузыри, светящиеся костюмы, ростовые куклы, сухой лед и так далее.

- Мы решили сделать дедушку активным. Поэтому вместо стихов он читает рэп, танцует. Основная наша фишка – праздник в стиле TikTok. Это приложение сейчас пользуется популярностью, особенно, у детей. Я такого в городе у нас еще не видел, поэтому попробуем, что из этого выйдет, - добавили в «Фредди Шоу».

Кроме того, чем дороже и необычнее будут выглядеть актеры, их инвентарь, тем больше шансов, что именно их объявление выберут родители. Поэтому те, кто уже собаку съел на этом деле, не боятся тратить большие деньги. В среднем, сумма может дойти до 60 тысяч, сюда входят костюмы Деда Мороза и Снегурочки, музыкальная колонка, профессиональная фотосессия, реклама и прочие предметы для праздника.

Однако далеко не все готовы так вкладываться. К примеру, барнаулец по имени Сергей признался, что он – приверженец «старой школы».

- Большинство людей – староверы, и хотят простоты. Старый добрый дедушка. Тратить 30 тысяч на костюм - это бред. Мне костюм и борода обошлись в 7 тысяч, и все вполне красиво выглядит. Самое главное – поздравить и порадовать людей, а не костюмом похвастаться, - подчеркнул Сергей.

Как будут соблюдать меры безопасности

Главный вопрос этого года – нужно ли Деду и его внучке надевать маску. На самом деле, как признались аниматоры, все зависит от клиента.

- Мы пока продумываем этот момент, ведь если маску надеть на бороду или под нее – Дедушка задохнется просто. Снегурочке петь и танцевать в маске тоже будет крайне неудобно, - рассказали в одной из компаний.

Кстати, организаторы сталкивались не только с просьбой надеть маску – одна семья попросила предоставить справки об отсутствии коронавируса.

- Обычно у клиентов вопросов насчет масок не возникает, но если заходит разговор – то идем навстречу. Но я уже переболел, антитела есть, так что уже не страшно. И вообще, даже если Дед Мороз будет в маске, то люди же – нет, в чем смысл тогда? - недоумевает Александр Снегуркин.

Денежки

В среднем, быстрое поздравление Деда Мороза и Снегурочки (от 15 до 20 минут) в этом году стоит от 750 до 2500 рублей. Каждый выставляет свой ценник. Большая программа (от 30 минут) стоит от 1500 тысяч и дороже. Максимальный ценник - на новогоднюю ночь: за хоровод под куранты аниматоры просят от 3000 до 8000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша новогодних выставок в Барнауле: загадочная Фрида, картины на виниле, добрая лошадка

«Комсомолка» подготовила афишу новогодних выставок в Барнауле (подробнее)