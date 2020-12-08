Алена Бушковская: как рождение ребенка запустило семейный бизнес

Как рождение ребенка запустило семейный бизнес

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

"Я поняла, что это хороший бизнес-проект, что это классная идея: можно принести здоровье ребёнку, можно заниматься с самого раннего возраста и ещё давать определенные качества, которые он может получить на занятиях", – рассказывает владелица сети семейных бассейнов "Акварика" Алена Бушковская.

Девушка рассказала, как рождение второго ребенка повлияло на ее взгляды и желание начать детский бизнес.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/

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