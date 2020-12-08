«Фабрика бизнес-идей»: роллер-школа и кофеворкинг

«Фабрика бизнес-идей». Выпуск № 10

В 11-м выпуске зрители узнают, что наш город может пополниться первой роллер-школой для всех желающих, а также кафе, где можно провести время без алкоголя.

Жизнь на колесах

Первый герой Даниил Рубцов фактически провел свою сознательную жизнь на колесах. Страсть парня - ролики, на которых он умеет делать просто немыслимые трюки. Сейчас молодому человеку 21 год, и он студент алтайского "политеха". Проект Даниила - первая в городе роллер-школа, у которой нет конкурентов.

На "Фабрику бизнес-идей" он пришел для того, что ему рассказали, как сделать бизнес доходным.

Кофеворкинг по-барнаульски

Следующий герой Иван Кашеваров, 18-летний студент АлтГТУ. Иван, как и все молодые люди, любит все яркое и необычное. Пригласите его в гости и убедитесь, ведь даже носки у него с веселыми принтами и ярких цветов. Несмотря на юный возраст, у Ивана уже созрел бизнес-план. Для воплощения его мечты нужно "всего-то" 2,5 млн руб. Что же за проект у Ивана? Отвечаем: кофеворкинг, пространство, где можно собрать с друзьями, поиграть в игры, провести онлайн встречу и просто отдохнуть.

Какая из этих бизнес-идей, на ваш взгляд, имеет право на существование? Делитесь мнением в комментариях!

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/

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