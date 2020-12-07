Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 декабря 2020: вакцинация запланирована на 2021 год

Первую прививку от COVID-19 в алтайском крае получила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова Фото: Олег УКЛАДОВ

"Комсомолка" собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 8 декабря 2020 года.

Вакцинация

В регион поступила новая партия вакцины против коронавируса. Ее поставят, как и первую партию, медикам. Когда начнут прививать остальных жителей Алтайского края, пока не известно. Российский минздрав анонсирует иммунизацию на первый квартал 2021 года.

Какую вакцину будут использовать для иммунизации, тоже пока не ясно. Возможно, это будет препарат новосибирского центра “Вектор”. Он не требует специальных условий хранений, и с ним не возникнет особых сложностей.

Подробнее: Когда в Алтайском крае могут начать вакцинацию от коронавируса

Лекарства

Бесплатные лекарства при коронавирусе на Алтае смогут получить около 20,2 тысяч человек. Препараты назначают пациентам с легкой и средней степенью тяжести болезни, которые лечатся дома. За неделю комплекс препаратов получили уже около 500 человек.

Подробнее: Бесплатные лекарства при коронавирусе на Алтае смогут получить порядка 20 тысяч пациентов

Выплаты

В Алтайский край на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, поступит около 135 млн рублей. Соцвыплаты будут осуществляться в текущем месяце за прошедший. Расчет идет за фактическое число смен.

Подробнее: Еще около 135 млн рублей получит Алтай на выплаты медикам за коронавирус в декабре

Статистика

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составляет 27 691 человек, в том числе 1 852 ребенка. Выздоровели 24 043 человека, умерли 1208: из-за коронавируса 629, у остальных зараженных - иная причина смерти.