Алтайский ученый раскрыл вредителей, уничтожающих деревья какао, манго и цитрусовых

В основном, они вредят деревьям, произрастающим в Африке и Юго-Восточной Азии Фото: Анна СЕМИНА

В мире и по сей день остается немало неизученных мест и представителей фауны. В этом году алтайский энтомолог совместно со своими ульяновскими коллегами открыл два новых вида тропических бабочек.

Речь идет о небольшом семействе ярких тропических бабочек Метарбелид (Metarbelidae). Они относятся к опасным вредителям и наносят серьезный урон ценным породам древесины, произрастающим в Африке и Юго-Восточной Азии. Речь идет о какао, цитрусовых, манго, рамбутане, маниоке и т.д. При всем при этом, до настоящего момента бабочки были практически не изучены.

Ранее фауной на Африканском континенте занимался немецкий энтомолог Инго Леман, а вот профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ, доктор биологических наук Роман Яковлев взялся за изучение тропических регионов Азии.

Изучая тему ядовитых бабочек, он на средства гранта посетил ряд крупнейших музеев в Лондоне, Париже, Германии, изучил работы в музее Бельгии ,Голландии, Австрии, Швеции, Индии. При этом оказалось, что в российских музеях метарбелиды практически не представлены. Свои выводы он изложил в научной статье в авторитетном экологическом журнале Ecologica Montenegrina.

В публикации идет описание двух новых родов и четырех новых видов для науки Лаоса, Вьетнама, Таиланда и Мьянмы, даны детальные изображения всех рассмотренных видов, карты их распространения.

Еще не все бабочки известны науке Фото: Анна СЕМИНА

- Исследование биоты и экологии тропических регионов земного шара сейчас является одним из важных приоритетов современной биологической науки, примерно так же, как и изучение мирового океана и уязвимых ценозов Арктики. Надо понимать, что 90% всего биоразнообразия, включающего тысячи хозяйственно важных представителей флоры и фауны, сосредоточены в тропических регионах. К сожалению, исторически доля российских ученых в изучении богатейших биот тропиков была невелика. Пальма первенства здесь принадлежит исследователям из Европы и США. Очень приятно, что в последние десятилетия у российских биологов появилась возможность проводить качественные исследования в Африке, Юго-Восточной Азии и Америке, - говорит Роман Яковлев.

По словам ученого, на сегодняшний день известны 34 вида метарбелид в тропиках Азии. При этом общее биоразнообразие группы оценивается в 60-70 видов. Точные цифры можно будет назвать только после полной ревизии семейства.