Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 6 декабря 2020: более 23,5 выздоровевших от COVID-19

При этом число заболевших и умерших также растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае каждый день фиксируют более 200 новых заболевших коронавирусом. К счастью, выздоровевших также становится больше: их уже свыше 23,5 тыс. человек, сообщает оперштаб региона.

Данные на 23 часа 5 декабря. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Если говорить в общем, то всего в регионе более 27,2 тыс заболевших COVID-19 и свыше 1150 умерших с коронавирусом.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 2300 человек. Свыше 1200 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Кроме того, 271 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении. 231 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе 5 декабря.

Из общего числа заболевших 359 случаев – завозные, в том числе, 155 – из-за рубежа; 15631 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 27249 заболевших: 7819 – у больных внебольничной пневмонией, 12883 – у заболевших ОРВИ, в 6547 случаях – бессимптомное течение, по данным на 5 декабря.

Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали свыше 856 тыс. человек.

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