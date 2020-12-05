В алтайском нацпарке насчитали рекордное число краснокнижных горных баранов

Насчитали почти 1600 особей. Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Республике Алтай ученые закончили ежегодный мониторинг численности алтайских горных баранов (аргали, архар). В этот раз насчитали рекордное количество этих краснокнижных животных. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского национальнога парка.

Горных баранов считали на территории нацпарка и прилегающих участках. Экспедиция началась в начале ноября – в пик активной фазы гона у животных. В это время самцы примыкают к основным стадам, состоящим из самок и ягнят.

По итогам экспедиции ученые насчитали 1583 особи аргали, это почти в три раза выше, чем в 2014 году. Новая цифра является рекордом за время существования национального парка.

– В этом году мы наблюдали высокую концентрацию групп: в дневное время в самых крупных насчитывалось от 100 до 180 особей, к вечеру стада разделялись на более мелкие, - рассказывает Денис Гуляев, старший научный сотрудник национального парка. – Экспедиция прошла при благоприятных погодных условиях. В верховьях хребта Сайлюгем установился сплошной снежный покров, из-за чего копытные спустились в предгорья - ближе к кормовой базе. Мы смогли добраться до всех очагов обитания и посчитать баранов поголовно.

Ученых порадовало большое количество самцов: из-за красивых массивных рогов именно они становятся главной целью браконьеров. Так еще несколько лет назад соотношение самцов и самок было на грани критичной, а в наши дни ситуация заметно улучшилась.

– Никогда прежде мы не видели такого количества самцов: их стало больше во всех наблюдаемых группах. Появилась высокая конкуренция – ожесточенные бои ведутся за каждую самку. В среднем на 20-30 особей женского пола приходится 6-8 мужского. Этого соотношения вполне достаточно, чтобы весной все самки смогли принести потомство, – поделился Алексей Кужлеков, научный сотрудник национального парка.

Напомним, алтайский горный баран – самый крупный представитель своего вида, занесен в Красную книгу. По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана. Охота на него запрещена.

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