Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 декабря 2020: число зараженных COVID-19 по-прежнему растет

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 850 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число зараженных коронавирусом, их уже свыше 27 тыс. человек. Ежедневно регистрируют более 200 новых случаев. При этом выздоровевших также становится больше, их уже свыше 23,4 тыс. человек, а умерших c COVID-19 более 1160, сообщает оперштаб региона.

Данные на 23 часа 4 декабря. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – свыше 2300 человек. Кроме того, более 1200 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 323 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе края в пятницу.

По информации от 4 декабря, из общего числа заболевших 359 случаев – завозные, в том числе 155 – из-за рубежа; 15503 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 27025 заболевших: 7761 – у больных внебольничной пневмонией, 12739 – у заболевших ОРВИ, в 6525 случаях – бессимптомное течение

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 850 тыс. человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 216,34 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 4757 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 5210 за минувшие сутки, по данным на 4 декабря.

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