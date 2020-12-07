Место притяжения и спорта: Барнаул будет развивать туризм за счет гребли

Гребной канал в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

С каждым годом Алтайский край постепенно набирает популярность среди туристов. Особенно заметно это стало в год пандемии коронавируса. Но по-прежнему точек притяжения не так много, очень многие едут транзитом через регион в Горный Алтай.

Историческое решение

- Несмотря на эпидситуацию и экономические последствия в этом году, было принято историческое решение о проведении этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Причем статус турнира значительно изменился – теперь это отборочные соревнования к Олимпийским играм. Не исключено, что в 2021 году на территории Российской федерации это будет если не единственный, то один из немногих стартов. А для Алтайского края это первые официальные международные соревнования за всю историю, - говорит министр спорта региона Алексей Перфильев. – Это гораздо больше, чем просто большой спортивный праздник.

Гребной канал в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

По мнению чиновника, Алтайский край должен генерировать подобные проекты, чтобы выходить на федеральный уровень. Это, в свою очередь, поднимет его по лестнице туристической популярности и сделает привлекательным для развития отрасли в целом.

– Туризм, также как и спорт – это в перспективе отрасль экономики. Если говорить об этапе Кубка мира, который пройдет с 20 по 23 мая 2021 года, то хочется, чтобы это стало не просто спортивным событием, - говорит министр спорта. - Вокруг должны появляться туристические программы. Это должно стать местом притяжения. Пробуем, взаимодействуем, но нам еще есть чему поучиться. Мы открыты для бизнеса и бизнес-идей, для совместного продвижения. Многие места проведения олимпиад, универсиад приводят к тому, что туда возвращаются болельщики и гости. Надо сделать так, чтобы после этапа Кубка мира многие еще неоднократно возвращались и приезжали к нам в гости. Подобные события надо «раскручивать».

Пример можно взять с того же Сочи или Казани. Один город принимал Олимпиаду и Паралимпиаду, другой – Универсиаду. Мало того, что перед соревнованиями они сильно преобразились сами по себе, спортивные объекты, возведенные к этим событиям, не только активно используются по сей день, они стали местом притяжения туристов.

Дноуглубление на канале Фото: Анна СЕМИНА

Перспективы впечатляющие

Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев рассказывал о том, какие подготовительные мероприятия были намечены на этот год. Это и завершение асфальтирования, и оборудование парковочных площадок, и монтаж освещения, и расширение дороги непосредственно от гребного канала до Новосибирского тракта. Помимо этого, работы по оборудованию трибун начались и на противоположном берегу.

Причем Кубком мира благоустройство и развитие территории не закончится. Там планируют подготовить место для массового отдыха с пляжем, точками питания и иной инфраструктурой. Так что перспективы неплохие.

Кроме того, есть планы провести в Барнауле чемпионат Европы по гребле 2023 года и чемпионат мира 2024 года.