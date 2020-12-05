Гололед и гололедица: в чем разница

Тонкий слой льда на городских улицах и на загородных дорогах является причиной большинства травм Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимой погода часто бывает переменчивой, синоптики то и дело сообщают о гололеде и гололедице. Многие думают, что одно это же, однако это разные термины. Об их отличиях рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Гололед – слой льда, который образуется на различных поверхностях, чаще всего на проводах и ветках деревьев во время дождя, а также в связи с похолоданием.

– Обычно это происходит при температуре 0 градусов. Иногда дождь оседает на проводах и замерзает, – отметила Людмила Юрьевна.

Гололедица – это лед или слой снега, который образуется на поверхности земли. Это происходит из-за снега, который сначала тает, а потом замерзает. Появляется скользкая поверхность, на которой нужно быть осторожными.

Гололед и гололедица появляются во время переменчивой погоды, когда температура воздуха колеблется и переходит от положительных к отрицательным значениям.

Ранее мы сообщали, что барнаульцы в соцсетях начали жаловаться на гололед на тротуарах. Причем жалобы поступают из разных частей города. В барнаульской мэрии «Комсомолке» рассказали, куда обращаться горожанам с жалобами на гололед.

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В региональном МЧС добавили, что тонкий слой льда на городских улицах и на загородных дорогах является причиной большинства травм, полученных пешеходами в холодное время года. А причина около 40% всех ДТП – неосторожность водителей в условиях гололедицы и снегопада. Основное условие движения для автомобилистов – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность.

Внимательными нужно быть и пешеходам. С наступлением холодов значительно увеличивается количество уличных травм, связанных с гололедицей: ушибы, вывихи и переломы. Нужно обратить внимание обувь: подобрать нескользящую с подошвой на микропористой основе.

– Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками, – подчеркнули в МЧС.

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