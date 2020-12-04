В декабре в Алтайском крае возможны морозы до -40 градусов

Какой будет погода в декабре в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В декабре местами в Алтайском крае возможны морозы до -35…-40 градусов. В среднем же в этом месяце температура будет в пределах нормы, а по югу региона ниже на 1 градус. О том, каким именно будет погода в декабре и сколько снега стоит ожидать, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Какой будет температура

Средняя месячная температура воздуха в декабре в Алтайском крае составит -11…-18 градусов. В первой декаде ночью ожидается -18…-25 градусов, а днем -10…-15 градусов, в конце декады жителей региона ждет похолодание на 5…7 градусов.

В начале второй декады первого зимнего месяца температура воздуха ночью: -27…-32 градуса, местами -35…-40 градусов. Днем прогнозируют -20…-25 градусов, местами -30 градусов. В середине месяца в Алтайском крае потеплеет: ночью температура повысится до -13…-18 градусов, днем до -7…-12 градусов.

В конце декабря ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -13…-18 до -23…-28, местами минус -35 градусов. Днем от -7…-12 градусов до -15…-20 градусов, местами -22…-27.

Людмила Сырых добавила, что абсолютный максимум (самая высокая температура воздуха) декабря в Барнауле за весь период наблюдений была 4 декабря 1948 года +6,7 градусов, абсолютный минимум (самая низкая температура) 18 декабря в 1938 году -49,5 градусов.

Много ли снега выпадет

Снег различной интенсивности прогнозируют в отдельные дни декабря. По данным предварительного прогноза, осадков будет около нормы, по югу территории меньше (от 14 до 80 мм).

По среднемноголетним значениям количество выпавших осадков в Барнауле составляет 27 мм. Больше всего снега в первом месяце зимы было в 1905 году -94 мм, в 1914 году -91 мм, 1923 году - 87 мм. Меньше всего: в 1967 году - 1,2 мм, в 1974 году -4,5 мм, 1975 – 8,4 мм.

Факт

В среднем в декабре в Алтайском крае один день с туманом, шесть дней с гололедом, отложением мокрого снега и изморозью. Также пять дней с максимальными порывами ветра более 15 м/с,четыре дня с метелью. Средняя высота снежного покрова в конце месяца достигает- 26 см, а средняя глубина промерзания почвы - 59 см.

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