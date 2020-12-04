На Алтае процветает бизнес по выдаче липовых справок об отсутствии коронавируса

Изготовление и использование антиковидных справок незаконно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общероссийский народный фронт проверил, в каких регионах люди покупают фальшивые справки об отсутствии коронавируса. Как оказалось, такой документ без проблем оформляют за несколько дней. Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в четверти регионов России, включая Республику Алтай, сообщает пресс-служба ОНФ.

– География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России, – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Минутное дело

Справка об отсутствии заболевания коронавирусом может понадобиться при устройстве на работу или поездке за границу. «Комсомолка» проверила, просто ли получить такую справку жителю Барнаула. На одном из сайтов по изготовлению липовых медицинских документов в общем прайсе не сказано ничего об антиковидной справке. Однако стоит лишь спросить и – здрасьте, пожалуйста. В чате оператор сказала, что такой документ действительно могут сделать. Цена вопроса 1500 рублей без подтверждения, 2000 рублей с подтверждением через Медцентр. Доставить документ могут в любой город.

На другом ресурсе в telegram-канале сделали предложение подешевле – всего 1400 рублей. Правда, справка будет только в электронном формате. Причем на оформление уйдет 5-30 минут. Необходимо лишь указать свое ФИО - и отрицательный результат ПЦР-мазка у вас готов.

– Сделка совершается следующим образом: как только справка готова, вам высылается фотография справки с водяными знаками, после оплаты высылаем справку в pdf-формате без водяных знаков, – сообщил консультант.

Наказание

Конечно, изготовление и использование антиковидных справок незаконно. По словам барнаульского юриста Сергея Веселых за подделку документов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

- По статье 19.23 КоАП РФ за подделку документов предусмотрен штраф на юридических лиц в размере от 30 до 50 пятидесяти тысяч рублей, - поясняет юрист.

Кроме того, по статье 327 УК РФ изготовление фальшивых документов наказывается лишением или ограничением свободы на срок до двух лет, принудительными работами на два года либо арестом на срок до шести месяцев.

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