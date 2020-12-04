«В субботу схоронили дочь, в понедельник – инсульт». Краевая клиническая больница Барнаула - в условиях пандемии

Стоп-кадр видео с телеканала "Толк"

В Алтайской краевой клинической больнице сегодня лечится пенсионер из Заринска, у которого случился инсульт после смерти дочери. До этого у него погиб сын. Дочь работала в ковидном госпитале Барнаула в рентген-кабинете, женщине было всего 50 лет. Как и многие медики, она заразилась коронавирусом…

- В субботу схоронили, а в понедельник у меня инсульт, все от этого…- горестно рассказал мужчина, который теперь с помощью медиков учится заново ходить и жить...

Другой пациент Евгений, также доставленный в больницу с инсультом, поделился, что благодарен врачам, так как помощь в Завьялово подоспела вовремя, и теперь силы в руке, до этого онемевшей от инсульта, уже возвращаются.

Стоп-кадр видео с телеканала "Толк"

В этом году для реабилитации таких пациентов в отделение неврологии поступили новые аппараты. Как рассказали в отделении, один инструктор может с такой техники реабилитировать 20-30 человек в сутки, а если бы их не было, то он сможет работать только с пятью-шестью пациентами. В этом году в больнице уже обновили оборудование в разных отделениях на сумму более 100 миллионов рублей.

В краевую клиническую больницу, как и до пандемии, круглосуточно привозят тяжелых больных со всего края, кроме этого прибавились пациенты , которых раньше принимали в больницах №5 и № 12 (те стали только ковидными) .

Число экстренных больных увеличилось, в медучреждении оказывают экстренную помощь. Например, пациентам с мочекаменной и желчекаменной болезнями. (Те случаи, когда помощь не терпит отлагательств, иначе это грозит серьезными последствиями для здоровья человека).

У врачей стало больше нагрузки, ночных дежурств. Сказалось и то, что число сотрудников уменьшилось - почти 30 медицинских работников добровольно ушли на ковидный фронт: в разные госпитали края, а также в инфекционное отделение на базе краевой больницы: здесь тоже есть своя «красная зона» на 100 мест. Свободных коек там сегодня нет.

Диана Рудакова – главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» отметила ценность безвозмездной помощи от предприятий и фондов. Например, для тяжелых пациентов с ковидом, в прямом смысле, как воздух, необходимы передвижные ИВЛ-аппараты.

Стоп-кадр видео с телеканала "Толк"

Недавно в больнице появились ещё два таких аппарата, их подарили завод «Алтай-Кокс» и благотворительный фонд «Милосердие. Помогают клинике заводы «Ротор», «РТИ» и другие.

- На нас выходили и фармацевтические компании, предлагая безвозмездно лекарственные препараты. Фонд Прокопьева предоставил нам одноразовые маски. - рассказывает главный врач.

Маски сегодня в списке самых востребованных расходных материалов. В штате краевой больницы - более двух с половиной тысяч медицинских сотрудников. И каждые два часа им необходимо менять средства защиты. (Фонд социального содействия депутата государственной думы Александра Прокопьева предоставил больнице почти 28 тысяч масок).

Внебюджетную помощь от благотворителей можно назвать экстренной, она направлена на борьбу с пандемией и на защиту медицинского персонала. Защиту врачей, которые не покинули пациентов, продолжая работать с высоким риском для собственного здоровья.

Цифра

200-250 пациентов поступают ежедневно в КГБУЗ «Краевая клиническая больница»