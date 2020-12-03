Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 декабря 2020: число зараженных приближается к 27 000

Суточный прирост новых случаев не превышает 230 подтвержденных диагнозов Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 декабря 2020: общее число случаев заражения уже сегодня может превысить 27 тысяч. Как сообщили в краевом штабе, суточный прирост новых случаев не превышает 230 подтвержденных диагнозов.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, со второй половины ноября в сутки в Алтайском крае выявляют не менее 222 случаев инфицирования. В целом, показатель постоянно растет.

- Наибольший прирост в крае за весь период пандемии был зафиксирован 20 октября – 305 подтвержденных диагнозов. В целом, индекс остается примерно на одном уровне - 220 – 240 случаев с начала ноября, - отметили в центре.

Большая часть зараженных уже выздоровели – более 23 тысяч человек. При этом, 1152 человека, у которых был подтвержден COVID-19, скончались: 596 – именно от инфекции, 552 – по иным причинам. Эксперты расследуют еще четыре летальных исхода.

В больницах сейчас лечатся 2348 пациентов с ковидом, 1280 – с вирусной пневмонией, похожей на COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 546 человек, в том числе 138 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся почти 800 пациентов.

- Ввсего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 846687 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 227,71 исследования на каждые 100 тысяч жителей, - добавили в оперштабе.

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