Сплошной каток. Куда жаловаться на гололед на тротуарах в Барнауле

Барнаульцы жалуются, что на тротуарах стало очень сколько. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы в соцсетях начали жаловаться на гололед на тротуарах. Причем жалобы поступают из разных частей города.

– В этом году, по-моему, вообще большой болт забили на тротуары, давно такого не помню, чтобы прям везде было скользко, – пишет житель Барнаула Александр Воронцов в комментариях на странице «Barnaul22».

– По улице 80-й Гвардейской Дивизии пока до колледжа дойдёшь, можно десять раз упасть, – добавляет Софья Нечаева.

– Возле нашего корпуса АГУ всегда каток, – комментирует подписчица Дарья.

– Не чистят. На Балтийской везде лёд и даже у ТЦ, – говорит жительница Барнаула Галина Черникова.

В барнаульской мэрии «Комсомолке» рассказали, куда обращаться горожанам с жалобами на гололед.

За дороги и городские тротуары отвечает МУП «Автодорстрой». Предприятие очищает тротуары, расположенных вдоль автомобильных дорог.

По вопросам, связанным с очисткой тротуаров от наледи и снега, их посыпкой барнаульцы могут обратиться по телефону центральной диспетчерской службы 504-360.

Если лед намерз во дворе дома и его никто не убирает, то с этой проблемой следует обращаться в управляющую компанию. Именно она отвечает за содержание дворов.

Также за свою территорию ответственные торговые центры, вузы, магазины и другие предприятия. Если скользко возле ТЦ – виноват в этом сам торговый центр. То же самое касается любых других организаций города. Поэтому звонить нужно именно туда.

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