Выплаты медикам за коронавирус в декабре: какие деньги получат в Алтайском крае

Деньги будут получать те же медработники, которые имели федеральные стимулирующие доплаты, а также медработники патологоанатомических отделений Фото: Олег УКЛАДОВ

Выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь больным с COVID-19 продлили до конца 2021 года. О том, кому они положены в Алтайском крае и как можно получить деньги, рассказали в минздраве региона.

Выплаты за COVID-19 в декабре

С ноября федеральные и региональные стимулирующие выплаты заменили на специальные страховые (ССВ). Они не являются частью зарплаты. Деньги будет выплачивать Фонд социального страхования РФ ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года за каждую нормативную смену. Она равняется одной пятой части от продолжительности рабочего времени в неделю.

Деньги будут получать те же медработники, которые имели федеральные стимулирующие доплаты, а также медработники патологоанатомических отделений.

Сколько будут платить

Размер ССВ зависит от категории, к которой относится работник (врачи, средний и младший медицинский персонал), а также от вида оказываемой им медпомощи (скорая, первичная медико-санитарная в амбулаторных условиях или специализированная в условиях стационара). Также выплаты предусмотрены медработникам патологоанатомических бюро и отделений, водителям скорой медицинской помощи и членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, отметили в минздраве Алтайского края.

Размеры выплат варьируются от 600 до 3880 рублей. Так, врачи бригад скорой помощи за одну нормативную смену будут получать 2430 рублей, средний медперсонал – 1 215 рублей, младший – 600 рублей, фельдшеры – также 600 рублей. Врачи, которые оказывают помощь в стационарах, получат 3880 рублей за смену, средний медперсонал – 2430 рублей, а младший – 1215.

Медик. Фото: Олег УКЛАДОВ

– При работе примерно на 1,25 ставки специальные социальные выплаты сравниваются с ранее предусматриваемыми федеральными стимулирующими доплатами, а при дальнейшем увеличении отработанного времени превышают их, – резюмировали в минздраве края.

В ведомстве добавили, что в этом месяце медики получат две выплаты – за ноябрь и декабрь.

Федеральные выплаты

Напомним, ранее мы сообщали, что федеральные выплаты медицинским работникам в период пандемии в Алтайском крае, как и в России в целом, выплачивали в соответствии с двумя постановлениями правительства.

По постановлению № 415 деньги полагались за потенциальный риск инфицирования. Размер выплаты по этому постановлению зависел от средней зарплаты.

Второе постановление, № 484, предполагало фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудились непосредственно в ковидных госпиталях.

На стимулирующего выплаты Алтайскому краю выделили 2079,4 млн. рублей, в том числе 764,6 млн. рублей (36,8 %) по постановлению № 415 и 1314,8 млн. рублей (63,2 %) по постановлению № 484.

Отметим, что с апреля по октябрь такие выплаты ежемесячно получали более 10 тыс. человек.

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