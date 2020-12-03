СГК инвестирует в теплоснабжение Бийска 1,8 млрд рублей

В скором времени в Бийске ожидается переход в ценовую зону теплоснабжения. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Совсем скоро в Бийске ожидается переход в ценовую зону теплоснабжения. За счет этого город сможет привлечь частные инвестиции в систему, а также утвердить на 10 лет график изменения цены на тепло и горячую воду. Кроме того станут одинаковыми тарифы для абонентов Бийской ТЭЦ и 26 малых котельных, которые в последнее время обслуживал МУП «Водоканал». Бийчане наконец-то будут платить за тепло одинаково, вне зависимости от местоположения. До конца года муниципальные котельные и теплосети передадут СГК. Компания планирует инвестировать в систему теплоснабжения наукограда 1,8 миллиарда рублей. Какие изменения ждут Бийск при переходе в ценовую зону, рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Бийске Дмитрий Тяглов на пресс-конференции 2 декабря.

Изношенные трубы заменят

В Бийске изношено более 80% тепловых сетей, поэтому коммунальные аварии в городе – не редкость. Из-за повреждения трубопроводов по контуру Бийской ТЭЦ осенью и зимой в 2019 году без тепла остались 76,6 тысяч человек. В 2017 под отключение попали больше половины жителей Бийска.

– Ситуация действительно печальная. Мы проводим все необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, но нельзя надеяться на спокойную жизнь, когда трубы старше 40 лет. По опыту других регионов «рвануть» может в любой момент, поэтому необходимо вкладываться в замену и ремонт трубопроводов, – отметил Дмитрий Тяглов.

Дмитрий Тяглов отметил, что ситуация с состоянием теплосетей в Бийске весьма печальная. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Более миллиарда рублей СГК планирует направить на перекладку, модернизацию и реконструкцию бийских теплосетей. 102 миллиона уйдет на изменение способа прокладки сетей с надземной на подземную. Тепловые потери уменьшатся, а изоляцию на трубах больше не будут драть уличные коты.

– К сожалению, на многих социальных объектах – школах, садах, больницах, по старым нормам были проложены открытые теплосети. В скором времени планируется переложить их по современным принципам строительства, – рассказал Дмитрий Тяглов.

Котельные усовершенствуют

Вторая проблема Бийска – это существенная доля малых котельных с высоким тарифом, низким качеством теплоснабжения и пагубным влиянием на экологию.

Сегодня тепло от котельных получают 15 тысяч жителей Бийска – это 8% населения города. По тарифу им приходится платить за отопление на 1200 с лишним рублем больше, чем потребителям «Бийскэнерго».

Вторая по важности проблема – жалобы на «черный снег» и грязный воздух с частичками сажи. Только три угольных котельных № 5, №16 и №38 выбрасывают 504тонны сажи в год. В зону выбросов попадают 68 многоквартирных домов, около 740 частных домов, две школы, два детских сада, дом культуры, центральная городская больница и роддом.

Под «розу ветров» котельных №5 и №16 попадают территории, на которых вообще недопустим грязный воздух: это бийский дендропарк, зона отдыха возле Дома престарелых, парк Победы, сквер Льнокомбината, садоводства. По итогу, гуляя в парках и скверах, люди не оздоравливаются, а вдыхают сажу.

В целом же, в ближайшие годы специалисты СГК построят 18 угольных и 2 газовых блочно-модульных котельных взамен старых. В остальных случаях зоны действия котельных объединят и переведут на один источник. Так, например, котельную №5 закроют.

По прогнозам компании, после модернизации и оборудования котельных количество вредных выбросов в атмосферу снизится на 41,2%.

Более миллиарда рублей СГК планирует направить на перекладку, модернизацию и реконструкцию бийских теплосетей. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Как изменятся тарифы

В результате перехода муниципального имущества в управление СГК тариф для 15,7 тысяч жителей заречной части Бийска снизится до уровня того, который сейчас платят потребители в контуре Бийской ТЭЦ. По подсчетам специалистов, цена за отопление для абонентов котельных снизится на 41,4%.

После этого цену на тепло будут рассчитывать по методу «альтернативной котельной». При таком подходе за основу берется стоимость строительства нового источника тепла – «альтернативной котельной», подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания. При этом строить ничего не нужно. На основе этих затрат формируется предельная цена для всех источников в городе, дороже которого продавать тепло нельзя. В дальнейшем власти и теплоснабжающая компания подписываю соглашение, которое утверждает график изменения цены тепло на 10 лет. В Бийске рост будет ежегодно составлять ИПЦ+3% от той цены, которая будет действовать на момент заключения соглашения.

Последние соглашения

Министерство энергетики уже предварительно согласовало переход Бийска в ценовую зону теплоснабжения. Теперь документы отправили в Правительство РФ

– В настоящее время мы ожидаем одобрения Правительства РФ указания об отнесении нашего города к ценовой зоне, – говорит Дмитрий Тяглов.

Все мероприятия по замене и ремонту труб, модернизации и переоборудованию котельных выполнят в ближайшие 10 лет, но максимальный объем работ запланирован на первые три года, чтобы переломить ситуацию.