На старт! Началась реконструкция аварийной трибуны стадиона «Локомотив» в центре Барнаула

Реконструкция аварийной трибуны стадиона «Локомотив»

С 1 декабря в Барнауле началась реконструкция памятника регионального значения – фасада стены стадиона «Локомотив». Работа существенно отличается от реставрации: строителям придется демонтировать аварийные конструкции и по подготовленному проекту воссоздать здание. ИА «Толк» пишет, что новый фасад появится через полтора года.

Реконструкцию трибуны «Локомотив» готовили давно. Уже несколько лет обсуждалась перспектива этого памятника, но все равно, когда строительная техника начала разбирать фасад, горожане забеспокоились. Главные вопросы: почему нельзя было обойтись хорошим ремонтом и вернется ли городу это здание.

Внешний вид фасада в проекте (предоставлено компанией "Селф")

Подход к памятнику

Фасад восточной трибуны стадиона «Локомотив» - это памятник архитектуры регионального значения. Его нельзя снести, а нужно поддерживать в хорошем состоянии. Еще закон предусматривает случаи, когда историческое наследие оказалось в критичном, аварийном состоянии. Тогда готовится проект реконструкции. Он документирует архитектуру памятника, его образ и особенности. Документ проходит государственную историко-культурную экспертизу и это позволяет создать точную копию утраченного.

«Естественно, фасад трибуны «Локомотив» будет воссоздан в первоначальном виде. Даже лучше, чем сейчас. /…/ Работы ведутся под контролем Алтайохранкультуры и мы как авторы проекта тоже ведем авторский надзор», - добавляет архитектор Александр Деринг, мастерская которого готовила проект реновации территории стадиона.

Ремонт не помог бы

Реконструкцию фасада трибун стадиона «Локомотив» организовала компания «Селф» и лицензированный подрядчик из Новосибирска. Разрешение на начало работ получено 17 ноября 2020 года. Площадка уже огорожена, а движение пешеходов организовали по противоположной стороне проспекта Строителей.

Александр Жокин рассказал, что экспертиза показала: все конструкции были в аварийном состоянии.

Александр Жокин Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

«Самая большая проблема здания - осадки. Они постоянно попадали на стены и другие конструкции, потому что они просто были накрыты профлистом. Из-за этого они разрушились, а не просто получили какие-то дефекты. Потому мы и отдали предпочтение реконструкции, чтобы не просто временно сохранить памятник и передать его новым поколениям», - говорит Жокин.

Александр Деринг, добавляет: «очень сильно обветшал фундаменты строения, появились трещины в несущих конструкциях. Оставлять их в таком виде мы просто не имели права».

Вдохнуть новую жизнь

В Барнауле множество памятников архитектуры. Но их реставрация и тем более реконструкция – очень затратны. Поэтому иногда даже те объекты, которые находятся на балансе у государства, все еще ждут обновления.

Компания «Селф» по госконтракту восстановила в городе несколько памятников. Один из самых интересных - на пр. Ленина, 6. В конце 19 – начале 20 века здесь размещалась городская дума, теперь - МФЦ. Реконструкция фасада трибун «Локомотива» организована по инициативе и за счет строителей.

«Мы просим жителей отнестись с пониманием к вопросу. Это позволит не только в новом свете представить улицу, но и развить близлежащую инфраструктуру города», - подытоживает Жокин.

Внешний вид фасада в проекте (предоставлено компанией "Селф")

Речь идет о том, что реконструкция фасада – это один из первых этапов реновации привокзальной территории в Барнауле. Она давно «потеряла лицо», хотя городские власти организовали, например, строительство новых торговых павильонов вместо железных «коробок». Еще раньше – летом 2020 года - «Селф» инициировал перекладку около 200 метров магистральных сетей отопления, потратив на эти работу 40 млн, своих, а не бюджетных рублей.

Рациональный подход (справка)

В начале декабря на территории бывшего стадиона «Локомотив» работает техника. Рабочие снимают профлисты, расчищают подъезды для техники. Экскаватор захватывает конструкции и переносит их на подготовленные площадки. В одной куче оказывается кирпич – преимущественно обычный силикатный и немного красного. В другой деревянные конструкции, в третьей - металл. Работы с воссозданием фасада рассчитаны на полтора года.

Реконструкцию трибуны «Локомотив» готовили давно Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Юлия Новосельцева.