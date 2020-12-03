Министр спорта рассказал, какие объекты построят в 2021 году в Алтайском крае

Долгострой на проспекте Сибирском, 52 снова "оживет" Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году в Алтайском крае велись работы на нескольких спортивных объектах, но в основном это касается ремонтов и реконструкций. А вот строительство пока откладывается на более поздний срок, однако планы, как всегда, грандиозные.

- Занимаясь стройкой, мы посмотрели многие наши объекты, которые были построены, но не запущены. Почему? Надо целостно подходить к этому вопросу: прокладывать сети заранее, планировать. Сейчас нам надо до конца подчистить все «хвосты», для того чтобы выходить на строительство новых объектов, - говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Новыми объектами станут физкультурно-оздоровительные комплексы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Два из них появятся в Барнауле и один в Бийске. Но обо всем по порядку.

Ледовая арена «Алтай» (проспект Сибирский, 52)

- В настоящее время проект сделан. Нашим губернатором принято принципиальное решение о возобновлении строительства. Предварительно обсуждается сумма на 2021 год – 150 миллионов рублей. Мы ждем выхода финансового документа, который называется «Краевая адресная инвестиционная программа». В этом документе мы должны увидеть эту сумму. Параллельно с этим выходит документ на трехлетний период, где мы должны увидеть общую сумму – 820 миллионов. Этот лимит нам необходим, чтобы объявить конкурсную процедуру и определить подрядчика, который приступит к строительству, - говорит министр.

Строительство ледового дворца для СШОР по хоккею «Алтай» началось еще в 2011 году. Затем работы приостановили, сославшись на то, что все федеральные средства направляются на возведение объектов для сочинской Олимпиады.

Несколько лет работы не велись, потом на какой-то период их возобновляли, а сам проект видоизменялся и вместо вместительной арены превратился в крытый каток. Даже игроки главной хоккейной команды «Алтай» вместе с руководством принимали участие в реабилитации объекта - проводили на территории стройки и рядом с ней субботники.

Между тем, назывались несколько дат сдачи объекта – 2014, 2016, 2020 год… Следующая контрольная точка – 2024 год.

Стадион «Динамо» (улица Никитина, 55)

Стадион находится в федеральной собственности, но при этом некоторые вливания в его реконструкцию в текущем году были сделаны. Речь идет о восстановлении легкоатлетической дорожки.

- Да, это для массового спорта, поэтому мы приняли дополнительное решение сделать бронирование. Теперь эти дорожки доступны и для любителей, и для профессионалов, - говорит Алексей Перфильев.

Новая беговая дорожка на стадионе "Динамо" Фото: Анна СЕМИНА

Помимо этого сами владельцы стадиона привели в порядок вход на стадион.

- Были бы деньги, сделали бы глобальную реконструкцию. Поэтому в нашей ситуации важно сохранить, поддержать состояние, делая точечные работы. Масштабной реконструкции не будет, - добавил чиновник.

«Титов Арена» (проспект Социалистический, 93)

В этом году работы на объекте продолжились. В частности, на лицевой стороне фасада наконец-то появился обещанный ранее большой экран.

"Титов Арена" Фото: Олег УКЛАДОВ

- Когда мы начинали работать, то увидели закрытый объект. Сейчас он открытый и работает. Можно по-разному относиться к дизайну, к стилю управления нового собственника, но объект «живет». Играет команда, тренируется школа, приходят болельщики. Все это – плюс. Сейчас это частный объект, и не в моих компетенциях оценивать его. Самое главное, что он работает на спорт, - говорит министр. – Вот рядом есть спорткомплекс «Обь». Его тоже хотелось бы привести в порядок, для начала, чтобы он хотя бы внешне был осовременен.

Гребной канал (Новосибирский тракт, 23)

Это еще один объект, работы на котором продолжаются по сей день и завершатся в следующем году, ведь Барнаул не собирается отказываться от идеи проведения Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Более того, алтайские власти надеются, что в будущем это станет излюбленным местом отдыха не только для жителей столицы региона, но и для его гостей.

Гребной канал Фото: Анна СЕМИНА

- Если говорить об этапе Кубка мира, который пройдет с 20 по 23 мая 2021 года, то хочется, чтобы это стало не просто спортивным событием. Вокруг должны появляться туристические программы. Это должно стать притяжением. Пробуем, взаимодействуем, но нам еще есть чему поучиться. Мы открыты для бизнеса и бизнес-идей. Многие места проведения олимпиад, универсиад приводят к тому, что туда возвращаются болельщики и гости. Надо сделать так, чтобы после этапа Кубка мира многие еще неоднократно возвращались и приезжали к нам в гости. Подобные события надо «раскручивать».

Стадион «Прогресс» (Бийск)

Объект не смогли сдать в этом году. Горожане обеспокоены, что из-за смещения сроков сдачи изменится финансирование, а значит, может не хватить денег на строительство ледовой арены. Алексей Перфильев заверил – все объекты будут построены.

- Федеральные средства на ледовую арену в наличии. Это 250 миллионов рублей. Стройка будет вестись в 2021/22 годах. Ввод в эксплуатацию в 2023 году. Конечно, если мы говорим о ледовой арене, то подразумеваем комплексный подход к стадиону «Прогресс». Это и футбольное поле, и трибуны, и ряд других идей. Вся эта «история» должна быть финализирована к 2023 году. Мы уже обсуждаем возможность проведения олимпиады городов. Футбольное поле пришло – это очень важно, но стелиться оно должно в теплое время года. Конечно, сроки есть, но главное – результат, - резюмирует министр спорта.