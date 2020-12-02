В Алтайском крае подростку восстановили мочеиспускательный канал с помощью слизистой щеки и брюшной стенки

Два года назад подростка сбил микроавтобус, он получил серьезные травмы. Фото: Айнура Купчинская

Алтайские медики восстановили уретру (мочеиспускательный канал) 17-летнему подростку. Уникальную операцию 1 декабря провели в краевом клиническом Центре охраны материнства и детства. В ближайшее время школьник сможет вернуться к полноценной жизни.

На операционном столе оказался 17-летний юноша из Хабаровска. Два года назад его сбил микроавтобус, подросток получил серьезные травмы. У него оказались сломаны кости таза, а уретра оторвалась от мочеиспускательного канала. Молодому человеку пытались помочь другие врачи, но две проведенные операции оказались неудачными. В итоге новую операцию решили проводить в Барнауле, на нее возлагали большие надежды.

«Такие вещи переворачивают жизнь. Вчера катался на скейте, а сегодня сидишь на кровати. Но мы всегда верили, что выход найдется, – поделилась Татьяна, мать мальчика.

Алтайские медики работали под руководством Михаила Сокольщика, директора клинического центра микрохирургии, репродуктивной и реконструктивной андрологии из Москвы.

«Это одна из самых сложных и уникальных операций. Она проходила шесть часов, это уже говорит о многом. Одно дело – проводить операцию при нормальных тканях, когда все анатомично, но здесь сплошные рубцы», – сказал Юрий Тен, главный детский хирург Алтайского края.

Для восстановления поврежденной уретры врачи использовали ткани подростка. Взяли слизистую щеки и часть мышцы с передней брюшной стенки все прошло успешно.

Молодой человек реабилитируется в ближайшие месяцы и вернется к полноценной жизни. Врачи отметили, что у парня сохранится фертильность, в будущем он сможет иметь детей. Медики подчеркнули, что от операции не останется и следа, даже рубца не будет.

К слову сказать, сам подросток хочет стать инженером и планируют учиться в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в истории алтайской медицины это вторая операцию подобного уровня. В этот раз и вели прямую трансляцию, в режиме онлайн за происходящим могли следить другие специалисты. Полученные опыт алтайские врачи планируют применять в будущем.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле врачи-онкологи поставили на поток эндоскопические операции при раке легкого и желудка. Малая травматичность позволяет пациентам быстро возвращаться к обычной жизни

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