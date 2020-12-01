Ледовые катки 2020 в Барнауле: дата открытия, прокат, цены на билеты

В этом году всего зальют 21 каток. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже можно покататься на коньках. Первый лед схватился, и никаких ограничений из-за коронавируса на катки и лыжные базы нет. Как сообщает мэрия, в этом году всего зальют 21 каток. Рассказываем, где и за сколько можно покататься.

Какие катки в Барнауле уже открыты:

- в парке «Центральный» (Социалистический, 11),

- на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213),

- на парковке ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117),

- в парке «Арлекино» ул. Георгия Исакова, 149а),

- на базе отдыха «Славное» (Широкая просека, 15).

Для тех, кто не хочет морозить нос, работают катки:

- «Динамо» в ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117),

- «Льдинка» (ул. Энтузиастов,12в),

Каток «Клевченя» должен открыться буквально на днях.

– Наши «ледовары» наконец-то приступили к заливке льда, но погода вносит свои коррективы, и снежный покров пока недостаточен, – сообщили в администраторы катка на странице в Instagram.

В парке спорта Смертина лед тоже уже на подходе.

– Друзья, мы в процессе! На территории парка спорта заливаются три катка. В связи с погодными условиями, пока лед не затвердел, катки не работают, – сообщили 1 декабря в Instagram-аккаунте парка.

Сколько стоит прокат

Даже со своими коньками почти на всех ледовых площадках нужно будет заплатить от 50 до 100 рублей. Время катания не ограничено. Бесплатный в городе только один каток – на парковке возле ТРЦ «Галактика».

Прокат пары коньков стоит 100-150 рублей за час.

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