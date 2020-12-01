Безвкусица или антихристианский хейт: барнаульский священник раскритиковал выставку орудий пыток

Выставка будет работать до 13 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце октября в барнаульском музее «Город» открылась выставка «Тайны инквизиции. Орудия пыток средневековья». Однако не всем она пришлась к душе. Да что уж к душе – как оказалось, для алтайского священника Александра Микушина лицезреть такое – не иначе, как пытка…

- Дыбы, гильотины, «ведьмин стул», изощренные орудия пыток испанской инквизиции и многое другое позволят прочувствовать страх человека средневековья перед неумолимым «правосудием». Вы ощутите мороз по коже, когда увидите в действии страшные пыточные станки, - зазывают на выставку сотрудники музея.

Выставку создал итальянец Пьер Луиджи Канови, а главным спонсором является иностранная организация «Арт Академия». Алтайский священник в своем посте на странице в соцсети отметил, что к культуре экспонаты отношения не имеют, и даже заподозрил целый заговор.

- На мой взгляд, тут одно из двух. Или у администрации музея не развит эстетический вкус и небольшой опыт восприятия искусства. Или создатель выставки-балагана Пьер Луиджи Канови заинтересован в антихристианском хейтинге. Возможно, куратор выставки и директор «Арт Академии» - члены итальянской масонской ложи. Или являются членами парамасонского клуба. А что, вполне возможно, - пишет батюшка.

Также Александр Микушин задался вопросом, а не будут ли такие экспонаты негативно влиять на школьников и побуждать их к насилию, ведь этими орудиями людям причиняли мучительную боль и страдания.

Кроме того, делать из этого зрелище в учреждении культуры не стоит даже в качестве исторического просвещения. В качестве аргумента священник приводит два факта: во-первых, учитель на урок по теме инквизиции не приносит орудия пыток, а, во-вторых, никто бы не стал ставить немецкую газовую камеру в музее, но ведь это тоже исторический объект.

- Сотрудники музея в свое оправдание пишут о том, что в любом учебнике по истории есть информация об инквизиции, и люди должны знать историю, чтобы не повторять ошибки тех лет. Но лично я, такие аргументы не приемлю, - добавил он.

В конце концов, Микушин понадеялся, что больше такого «треша» в Барнауле не повторится.

Однако в музее с мнением батюшки категорически не согласны. Как рассказал «Комсомолке» директор музея Максим Калинин, главная функция их заведения – демонстрация и сохранение истории, и выставка отлично подходит для этих целей.

- Понятие вкуса у всех разное. Выставка вызывает интерес у жителей города, особенно, у молодежи. Никаких негативных отзывов до этого момента не было, - сказал Калинин.

Кстати, в городе выставка пробудет еще недолго – 13 декабря её закроют.

Мнение эксперта

Барнаульский психолог Светлана Калымкова призналась, что не пошла бы на такую выставку, и внуков бы тем более не повела. По словам эксперта, дети могут по-разному отреагировать на экспонаты, все зависит от психотипа.

- Конечно, риск есть. Вообще все зависит от личности ребенка, насколько он воспитан, какие ценности сформированы. Есть, конечно, зрелые дети, которые воспримут это нейтрально, как исторические факты, но таких мало. Я бы сама не пошла, точно знаю, что впечатлилась бы сильно, ведь когда смотришь на эти орудия, то сразу представляешь картинку, - отметила Светлана Калмыкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Содом в центре Барнаула»: священник изгнал бесов из борделя

В центре Барнаула закрылся мужской клуб, который когда-то Александр Микушин окропил святой водой (подробнее)

Пояс верности, дыбы, «ведьмин стул»: в Барнауле открылась выставка орудий пыток

Ее авторы предпочли остаться анонимными (подробнее)