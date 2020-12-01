В Алтайский край поступило более 2 тысяч доз вакцины от коронавируса

В край поступило 2005 комплектов «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край поступил второй транш вакцины от коронавируса. Об этом во время пресс-конференции 30 ноября сообщила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона.

В край поступило 2005 комплектов «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), они хранятся на аптечном складе и требует специальных условий – низкой температуры. Вакцина предназначена для медицинских работников.

– Они могут быть потенциальными разносчиками инфекции, при этом имеется большой контакт с населением. Поэтому нам нужно обезопасить и население, и медработников, чтобы медицинские организации не стали источником коронавируса, – сказала Жанна Вахлова.

Ставить прививки от COVID-19 пока будут медикам, которые не болели коронавирусом. До этого их обследуют на наличие антител к SARS-CoV-2. В настоящее время уже формируют списки медиков, которые хотят пройти вакцинацию. Сейчас в красной зоне работают 3600 человек.

Планируется, что массовое вакцинирование жителей Алтайского края начнется ближе к весне следующего года. Жанна Вахлова предполагает, что это станет возможным, когда в регион поступит вакцина, не требующая серьезных условий хранения. Возможно, это будет вакцина новосибирского центра “Вектор”.

– Сейчас сложно сказать, какую будут использовать для массового вакцинирования. В любом случае, вакцина еще находится на стадии клинических испытаний. Как только они завершатся, мы поймем, какая это будет вакцина, – пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона.

Ранее мы сообщали о том, что первый транш отечественной вакцины «Спутник V» в размере 42 доз регион получил еще в сентябре. Их также поставили медработникам. Первый укол сделали главному эпидемиологу региона Ирине Переладовой.

Напомним, мы также писали, что три медика в Алтайском крае заболели коронавирусом, несмотря на вакцинирование от инфекции. Дело в том, что вакцина двухкомпонентная – между первой и второй прививкой должно пройти три недели. Иммунитет окончательно формируется лишь через 21 день после второго введения вакцины, но ведь до этого момента достаточно времени, чтобы успеть заразиться.

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