Почему над Барнаулом навис смог и когда это кончится

К смогу добавился сильный туман, который накапливал в себе вредные вещества. Фото: Олег УКЛАДОВ

Смог, окутавший Барнаул 30 ноября, сегодня понемногу уходит. В городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, которые мешают рассеиванию вредных примесей в воздухе. Специалист алтайского гидрометцентра Кира Шутова рассказала, почему в этот раз смог был настолько сильный и какие загрязняющие вещества в воздухе.

Причины смога

Главной причиной смога стал антициклон, что абсолютно нормально для Алтайского края зимой.

– При антициклоне формируется задерживающий слой, и загрязняющие вещества перестают рассеиваться, происходит их рост, что мы и наблюдали с вечера пятницы, 27 ноября. Вчера днем к смогу добавился сильный туман, который накапливал в себе вредные вещества, – объяснила специалист алтайского гидрометцентра Кира Шутова.

Что вредного нашли в воздухе

30 ноября зашкаливали показатели по оксиду углерода, взвешенных веществ, в старой части города зафиксировали превышение уровня сажи. По словам специалиста, в такой период самими опасными считаются низкие источники загрязнения – это печи в частных домах и автомобили.

Вероятнее всего, барнаульцам еще не раз за зиму придется наблюдать смог. Но чаще всего такое бывают в морозную погоду.

Маска защищает не только от коронавируса

Когда в городе отмечается рост загрязняющих веществ, лучше не высовывать лишний раз нос на улицу. Тем более во время пандемии для всех это уже привычная рекомендация.

– С одной стороны, у нас не наблюдается значительное превышение предельно допустимых концентраций, максимальная кратность была 1,7. Однако локально могут возникать зоны с более высокими концентрациями, поэтому лучше ограничить время пребывания на свежем воздухе. Также не стоит забывать пользоваться масками, которые сейчас работают не только как защита от коронавируса. Они работают как фильтр, который препятствуют проникновению загрязняющих веществ в легкие, – посоветовала Кира Шутова.

По прогнозу синоптиков, смог простоит до вечера 1 декабря.

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