Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 декабря 2020: регион выходит на плато, коечный фонд сокращают

Общее число заболевших в регионе превысило 26 тысяч. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 224 новых случаев заражения коронавирусом. При счет заболевших и выздоровевших сравнялся – 224 пациента выписались из больниц. Общее число заболевших в регионе превысило 26 тысяч. Умерли 12 пациентов. Все они скончались именно от COVID-19.

Выходим на плато

Алтайские медики считают, что регион вышел на плато по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

– Сейчас мы вышли на плато. Нагрузка на скорую помощь и поликлиники снизилась практически в два раза, в сравнении с пиком конца октября. Появился свободный коечный фонд, кислорода достаточно. Сворачиваем некоторые ковидные койки, чтобы возвращаться к обычной жизни и оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями, – сказала Жанна Вахлова.

Коечный фонд сокращают

В Алтайском крае переведут часть «ковидного» коечного фонда на оказание специализированной медпомощи. На сегодняшний день в крае свободно больше 30% коек в ковидных госпиталях. Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, на этой неделе начнут сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее.

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